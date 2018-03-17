國軍有愛！力挺336愛奇兒日

國防部力挺336愛奇兒日活動。（柯宗緯翻攝）

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國防部力挺336愛奇兒日活動。（柯宗緯翻攝）
國防部力挺336愛奇兒日活動。（柯宗緯翻攝）

國防部今（17）日支援天使心家族基金會分別於台北市大安森林公園及高雄市文化中心辦理「336愛奇兒日」活動，在不影響戰訓本務的前提下，展現國軍關懷弱勢、支持公益的優良傳統。

國防部表示，此次活動支援項目包括「動態表演」及「互動攤位」等兩項。在「動態表演」部分，台北場次安排「三軍人型氣偶舞蹈表演」、「陸軍戰鬥刺槍術操演」、「空軍軍樂隊銅管五重奏表演」。南部場次安排「三軍人型氣偶舞蹈表演」及 「龍獅獻瑞舞乾坤」等5個精彩的表演節目 。

另在「互動攤位」部分，台北場次計有「T-91步槍射擊模擬體驗」、「傘具穿戴體驗」、「彈射座椅暨飛行服穿著體驗」、 及「人才招募互動攤位」等4個攤位。

南部場次則有「軍備體驗陳展」及「人才招募互動攤位」等2個攤位，讓愛奇兒們也可以透過體驗「一日軍人」，感受保家衛國的榮耀。

國防部強調，國軍官兵來自於社會各個角落，愛心義舉的表現絕對不落人後，對於社會公益的投入更是不遺餘力，繼民國104、105及106年分別在北投復興崗校區及臺北市政府市民廣場辦理「336愛奇兒日」活動，廣獲社會與官兵廣大迴響後，今年延續匯集國軍官兵的愛心，展現對弱勢兒童及家屬的熱情與關懷，期發揮拋磚引玉功，帶動社會善行，讓國軍的溫情廣傳千里。

(中時)

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