陳韻文趕不上開季 王鏡銘扛獅「守護神」

陳韻文缺陣，王鏡銘預計會暫代獅隊「守護神」。(本報資料照)

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中時電子報

統一獅「守護神」陳韻文右手肘出現發炎現象，熱身賽一場未上，開季也可能缺席，不過獅隊今(17日)熱身賽5比3擊敗中信兄弟後，已規劃出後援的初步藍圖，其中重要的「守護神」一職，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖表示，陳韻文缺席期間，最後一道防線會暫由王鏡銘把關。

陳韻文在3月初獅隊自辦熱身賽時，出現右手肘傷勢，官辦熱身賽皆未上場。不過，獅隊後援連同今天，4場熱身賽表現不俗，總計僅有4分責失，近2場熱身賽更是1分未失。牛棚目前狀況不錯，獅隊也能放心讓陳韻文調整；蔗總已表明，預計開季會讓陳韻文在二軍，等完全好再回來。

蔗總表示，陳韻文缺陣期間，第6到第9局會依序交給「雞排」江承峰、鄭鈞仁、邱浩鈞及王鏡銘。鄭鈞仁是去年才加入獅隊的新兵，不過熱身賽表現不俗，獲蔗總讚賞，他說，「鄭鈞仁個性開朗、很敢拚，把他擺在後援，抗壓性應該沒問題，期待他可以更穩定。」

獅隊後援做出調整，打線雖此役擺上鄧志偉扛4棒，但蔗總表示，中心打線基本上跟去年相差不多，熱身賽狀況不錯的鄧志偉，則會以代打為主，若高國慶狀況不好，會頂替守一壘。今年獅隊「以賽代訓」，農曆年後就開始比賽，蔗總對改變方式調整收到的成效，目前還算滿意。

(中時電子報)

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