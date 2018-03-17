惠台措施引發醫師出走潮？ 衛福部：的確吸引人

2018年03月17日 17:16 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前大陸對台提出了31項惠台措施，其中就有三項是跟醫療有關，包括放寬醫師到對岸執業、放寬醫師資格考試等，這也令大家開始擔心是否會引爆台灣醫師「出走潮」，不過衛福部表示，這類的措施在以往就有，的確也吸引麼不少醫師過去申請換照，但真正過去執業的卻低於10%，因此並不需要擔心。

根據三立新聞網報導，衛福部利部醫事司司長石崇良指出，大陸對台提出的31項惠台措施中，有關醫師可以赴對岸執業、換照、短期執業、以及應考等措施，其實造早在民國96年、97年就已經開始實施，並非新做法，就以過去資料統計來看台灣醫師到對岸執業的人是非常非常少的，預估短期內不至於對台灣的醫師人力有太大影響。

石崇良更指出，台灣應該是要跟全世界競爭的，不應該只專注在與大陸競爭，他表示「希望能夠改善台灣執業的環境，把人才留在台灣服務。另外，台灣目前最大的問題應該是改善醫療體系、醫療環境，比如醫療糾紛處理、過去已經在推動的訴訟外的醫糾處理措施，現在衛福部都已經提出醫離事故預防及爭議處理法，已在行政院審議當中，預計這個會期就會送到立法院審查，期望可透過此法案還有相關配套來降低醫師的執業風險、改善醫病關係。

衛福部應該要更加注意台灣的醫療環境。(圖/達志影像/shutterstock)

另外，石崇良表示，在大陸提出新措施時，題卻有人來提出聲請換照，剛開始的1、2年市多的，曾經最多的時候有高達3、400人，不過之後就慢慢減少，到去年2017年換照人數已降到200人左右，而真正過去到對岸執業的是低於10%，僅10、20人，因此並不需要太擔心。

(中時電子報)