白俄羅斯大使館：請叫我們「白羅斯」 糗！官網未及時改名

（圖／白羅斯大使館官網）

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白羅斯大使館發文為自己國家正名，但官網卻未及時更正。（圖／白羅斯大使館官網）

白俄羅斯駐華大使館16日公開發文要求即時起使用「白羅斯」為正確國名，而不是「白俄羅斯」，更沒有「黑俄羅斯」這樣的國家。不過，眼尖的網友卻發現白俄羅斯駐華大使館官網未及時改名為「白羅斯」。

以下是其全文：

目前，對中國人而言，我們是來自於「白俄羅斯」的人。「白俄羅斯」這個詞中的「白」就是白色的白；「俄」是個形容詞，「俄羅斯」是其含義之一；而「羅斯」是古代巴爾特人、芬蘭烏戈人和東斯拉夫人的土地上的國名。

事實上，漢語中「白俄羅斯」這個錯誤的國名，使很多中國人懷疑對方說的到底是哪個國家。幾乎每個曾在中國留學過或工作過的白俄羅斯人都至少一次必須解釋過說，我們國家並不是俄羅斯的一部分，也不是俄羅斯的某個區域，更是沒有「黑俄羅斯」這樣的國家。

聯合國正式文件和我國憲法載明，我國正式名稱為『Republic of Belarus』或『Belarus』。從語言和語義的角度來講，要把我國名稱翻成中文的話，那就應該用「白羅斯」這個詞，即把現在的名稱去掉『俄』字。這樣就不會把我國和俄羅斯聯邦混為一談。

白俄羅斯駐華大使館謹請各位懂中文的朋友，自今日起將使用我國「白羅斯」正確的名稱。讓我們說話寫字正確無誤！

(中時)

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