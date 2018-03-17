國民黨鹿港鎮長初選許志宏出線 彰化市雙雄還在拚

2018年03月17日 17:17 中時 吳敏菁

國民黨鹿港鎮長黨內初選，4人登記，參選爆炸，頭次舉辦民調，經15、16日兩天的電話民調，結果出爐，17日公布，現任鹿港鎮代會主席許志宏出線，以支持率27.931％拔得頭籌，將代表國民黨參選。

鹿港鎮長兩屆滿，國民黨參選爆炸，共4人選爭取提名，分別是鹿港鎮民代會主席許志宏、前議員施性鍾、彰化縣議員楊竣程、立委王惠美服務處秘書許明輝等，民調顯示支持率分別為27.931％、27.487％、25.158％、19.424％。

許志宏深耕基層，連任3屆代表，當過1屆副主席 、2屆主席。強調會更努力，端出鹿港鎮新藍圖，並打好選戰，讓鹿港鎮新回到國民黨；楊竣程兼國民黨鹿港鎮鎮黨部主委，表示初選落敗，但尊重遊戲規則，國民黨沒有分裂本錢，一定要團結；許明輝也祝福許志宏高票當選。

目前民進黨登記參選鹿港鎮長是鎮民代表潘順良，鹿港鎮長黃振彥的妻子楊妙月原本有意角逐，幾經長考後，決定投入縣議員選戰，藍、綠雙方的人選幾乎抵定，對決的情勢明朗化。

彰化市長競爭也特別激烈，民進黨經初選民調，現任議員林世賢出線，國民黨內雙雄還在「拚」，除了議員張東正登記，前立委陳杰原本有意參選，登記前一刻作罷，醫師出身的政治素人黃尊新投入登記角逐，陳杰17日出面相挺黃尊新，國民黨彰化縣黨部表示，18、19、20日將舉辦電話民調，依支持度高低決定提名人選。

(中時)