國民黨鹿港鎮長初選許志宏出線 彰化市雙雄還在拚

國民黨舉辦鹿港鎮長提名初選民調，參選人鹿港鎮民代表會許志宏（左3）出線。（吳敏菁攝）

友善列印
中時

國民黨鹿港鎮長黨內初選，4人登記，參選爆炸，頭次舉辦民調，經15、16日兩天的電話民調，結果出爐，17日公布，現任鹿港鎮代會主席許志宏出線，以支持率27.931％拔得頭籌，將代表國民黨參選。

鹿港鎮長兩屆滿，國民黨參選爆炸，共4人選爭取提名，分別是鹿港鎮民代會主席許志宏、前議員施性鍾、彰化縣議員楊竣程、立委王惠美服務處秘書許明輝等，民調顯示支持率分別為27.931％、27.487％、25.158％、19.424％。

許志宏深耕基層，連任3屆代表，當過1屆副主席 、2屆主席。強調會更努力，端出鹿港鎮新藍圖，並打好選戰，讓鹿港鎮新回到國民黨；楊竣程兼國民黨鹿港鎮鎮黨部主委，表示初選落敗，但尊重遊戲規則，國民黨沒有分裂本錢，一定要團結；許明輝也祝福許志宏高票當選。

目前民進黨登記參選鹿港鎮長是鎮民代表潘順良，鹿港鎮長黃振彥的妻子楊妙月原本有意角逐，幾經長考後，決定投入縣議員選戰，藍、綠雙方的人選幾乎抵定，對決的情勢明朗化。

彰化市長競爭也特別激烈，民進黨經初選民調，現任議員林世賢出線，國民黨內雙雄還在「拚」，除了議員張東正登記，前立委陳杰原本有意參選，登記前一刻作罷，醫師出身的政治素人黃尊新投入登記角逐，陳杰17日出面相挺黃尊新，國民黨彰化縣黨部表示，18、19、20日將舉辦電話民調，依支持度高低決定提名人選。

(中時)

兩岸問題多 王金平提解決方案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。