韓正妹實況主企鵝妹逛南雅夜市：Night Market Food Sucks！掀論戰

企鵝妹實況中吐真心話：Night ｍarket food sucks。（取自韓國企鵝妹圖奇）

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中時電子報
企鵝妹對臭豆腐味道難以接受。（取自韓國企鵝妹圖奇）

近日在批踢踢(PTT)爆紅的韓國正妹實況主企鵝妹，為感謝台灣粉絲支持，特地來台舉辦見面會，昨日還抽空去逛了板橋南雅夜市，品嘗臭豆腐、豬血糕等小吃，不過這些食物似乎不太合韓國人胃口，只見企鵝妹就在實況中悄悄透露真心話：「Night ｍarket food sucks.」一句話意外引爆台網友論戰。

韓國實況主企鵝妹外型亮眼、親民又用心經營實況，讓她在台灣網友間爆紅，昨日來台逛板橋南雅夜市，當然也品嘗雞排、珍奶、豬血糕等特色小吃。或許是臭豆腐味道濃烈太難以被外國人接受，只見企鵝妹吃了一口直言味道很像弟弟的臭腳味，接著更不禁低頭向鏡頭前的粉絲小聲吐露真心話：「Night ｍarket food sucks.」

企鵝妹這句真心話立刻引爆網友討論，不過多數網友都同意問題出在行程，「我看實況都覺得丟臉了」、「聊天室戰起來」、「東西爛還怕人嫌喔 XDDD」、「MOD超爛的，排的那什麼爛行程，我看了快吐血」、「為什麼是去湳雅XDDD 那是吃晚餐的地方 不是觀光夜市啊」、「比較好奇她怎麼敢直接說 night market sucks」。

不過這也不能怪企鵝妹，因為即便是融入台灣多年的藝人胡宇威，也熱愛去通化、饒河夜市，但至今仍無法接受的就是臭豆腐。

(中時電子報)

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