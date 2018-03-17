細數歷年駭人水泥封屍案！嫂殺姑「在家砌墓塚」成首起

2018年03月17日 17:47 中時電子報 張國欽

新北市新莊區今傳出駭人水泥封屍案！一名張姓女子13日拿健身啞鈴，將住在一起的小姑葉姓女子砸死後，把人拉到浴室溺斃，再買30包水泥封屍在房內，砌成水泥墓塚。國內過去曾發生多起駭人水泥封屍案，但在家中「砌成墓塜」卻是第一起。

來不及長大的4歲女童，慘遭媽媽同居男友悶死後水泥封屍。（圖／翻攝網路） ，窒息死亡

2006年7月，一名因女子毒品案服刑，將4歲女兒託給同居男友吳文宏照顧，但他卻常常毆打女童，為了阻止女童哭泣，拿東西悶住女童口鼻導致窒息死亡，之後怕被發現，竟然將屍體裝入帆布袋，再裝入紙箱灌入水泥，棄置在租屋處後方的擋土牆女童母親在獄中等不到女兒消息向警方求助，全案才曝光。檢警到場時發現水泥塊重達60公斤，被塞在3公尺深的房屋縫隙裡，當時女童穿著小洋裝，沒有內褲，從頭到腳多處瘀傷，可見長期遭受虐打，口鼻都有水泥灌漿，懷疑當時根本還沒斷氣，吳文宏後被判刑20年。

陳文軒遭撕票後藏屍在灌水泥的汽油桶, 被找到時腐壞手肘露出桶外。（中時資料照）

2013年2月也發生一起震驚社會水泥封屍案，桃園男子陳文軒駕駛保時捷跑車曾遭槍擊，3月22日在家中遭數名自稱刑警的陳祐豎等人帶走，隔天要求交付1000萬元贖金才能保命，但最後慘遭撕票，據當時警方調查，陳祐豎等人以銀白色膠布將他口耳鼻封死，腳銬上手銬、腳鐐，以倒栽蔥姿勢塞入鐵桶，左膝蓋露出鐵桶外，遺體從水泥被取出時肚破腸流，手段相當殘忍。主嫌陳祐豎一審判無期徒刑，二審改判死刑，更一審判無期徒刑定讞。

菲律賓「鐵砂大王」宜蘭台商張子能，2008年遭封屍鐵桶。（圖／翻攝鐵桶)

有菲律賓「鐵砂大王」之稱的宜蘭台商張子能，2008年4月回台沒幾天就失蹤，家屬急得報警懷疑已經遇害，更詭異的是，張母從他失蹤第7天開始，每天晚上夢見他回家，但只是站在家門痛苦喊著媽媽，警方調查一個月後，循線追查逮捕到主嫌謝國雄，謝嫌因投資糾紛雙方談不攏，謝懷疑張拿公司錢作樂，因而痛下殺手，將張子能勒斃後，以水泥封屍在鐵桶內，並棄屍在屏東林邊的一處大排水溝。謝嫌後被判刑15年定讞，另一名共犯孫偉倫則是判刑12年。

2000年淡水八里也發生桶屍案，年僅15歲的李姓國中生遭綁架勒贖100萬，李爸爸匯錢後發覺人早已經遇害，警方後來在淡水八里碼頭邊，發現一只大型藍色水桶，裡面灌滿水泥，開鑿後發現水泥沒有完全乾，裡頭就是李姓國中生的遺體，更駭人的是，檢察官驗屍發現，他的口鼻有水泥漿，代表是被塞進去後被活活灌漿悶死。警方追查發現兇嫌是當時僅19歲的張清松，當時李姓國中生的一名朱姓同學將人騙出來後，交給張清松殺害勒贖要錢，原本朱男等人策劃的是綁架另一名同學，但李姓國中生不願意加入，竟慘遭毒手。張清松被判處無期徒刑定讞

(中時電子報)