江辰晏繳好投 有望生涯首扛獅開幕戰先發

2018年03月17日 17:33 中時電子報 蔡銘仁

統一獅今(17日)熱身賽5比3擊敗中信兄弟，先發江辰晏跟中信洋投萊福力對戰，繳4局失2分好投，展現不錯的狀況，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖也讚賞他的表現，點名江辰晏有機會成為獅隊開幕戰先發投手，蔗總直言，「春訓還沒開始，江辰晏就知道自己該做什麼，有感覺想突破。」

江辰晏18歲自西苑高中畢業，就投身職棒加盟獅隊，過去四年備受期待，表現卻差強人意；去年他陷低潮，出賽11場創近三年新低，以0勝4敗、自責分率6.11成績結束球季。江辰晏坦言，去年投到有點沒自信，也沒辦法照自己的想法去投。

江辰晏決心振作，季後沒有休息，繼續到冬季聯盟磨練。找回信心的他，也比過往更知道該怎麼調整，今熱身賽先發登板，4局被打4安、失2分(1責失)，另有5K、3保送，奪得熱身賽首勝。江辰晏的改變，讓蔗總相當有感，點名他很可能是開幕戰先發人選之一。

蔗總認為，江辰晏目前的課題，得針對用球數過多再做調整。這場江辰晏投4局，就用了81球，確實有些偏多。江辰晏表示，打完冬盟到現在，幾乎沒什麼休息，狀況維持得不錯，也調整得差不多，不過也自知有用球數過多的問題，還有待改善。

若江辰晏投開幕戰，對手將是大幅補強的富邦悍將。江辰晏笑說，富邦打線很強，「怎可能不怕」，不過也很期待生涯首次投開幕戰，「排了就全力投，他們打線很好，會想跟他們交手。」放眼今年，江辰晏發願，希望比去年進步，投球局數再多一點。江辰晏生涯唯一投破百局，是2015年104局。

(中時電子報)