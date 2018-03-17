「新竹市城市美學」廁所結合涵洞遊具 改造新校園入口意象

實踐大學學生為茄苳國小提出的「廁所結合涵洞遊具」的設計，可增進孩子如廁的樂趣，讓孩子都能開心愉快地上廁所。（陳育賢翻攝）

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「新竹市城市美學」國際論壇暨校園規畫工作營成果發表會，17日於大同108舊城再生基地舉行。（陳育賢翻攝）

「新竹市城市美學」國際論壇暨校園規畫工作營成果發表會，17日於大同108舊城再生基地舉行，京都造形藝術大學教授城戶崎和佐以及實踐大學教授王俊雄，共同帶領學生發表「廁所結合涵洞遊具」工程以改善校園問題，如此創新的設計也令人驚艷，為未來校園整建設計帶來無限想像。

此次成果發表的主題，主要是竹市11所國中、小學校的代表，針對如何營造校園空間美學的議題進行研討，希望將學校的需求，透過與實踐大學建築系學生的對話，試圖探詢彼此對空間改造的可能性與對未來的想像。

茄苳國小校長謝佳曄指出，學校空間反映出教育理念，感謝實踐大學曾台安同學針對廁所改建的提案創造許多想像，其「廁所結合涵洞遊具」的設計原理，運用涵洞高低圓桶量體，增進孩子如廁的樂趣，達到通風採光的目的，讓孩子都能開心愉快地上廁所。

實踐大學建築系系主任蕭有志表示，綜觀全台學校建築，向來缺乏總體規畫與設計，因此他認為「減法設計」會是接下來的派典顯學，期許此次學生的操作成果，能成為未來合作的開始。

市府祕書長陳章賢則指出，工作營成果發表，讓他回憶起年少求學時光，發表過程中深刻體認各校校長及老師，在營造空間美學中展現高度理解力，也對未來學校之提案深具信心，期許城市美學4.0在竹市能逐步實踐。

(中時)

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