2018年03月17日 17:44 中時 楊樹煌

▲同德家商8大科系「花漾年華」畢業成果展， 展現豐碩多元成果。（楊樹煌攝）

草屯同德家商今17日舉辦以「花漾年華」為主題的畢業成果展，有餐飲、時尚造型等8大科系展出動、靜態的豐碩多元成果；時尚造型科更是運用環保素材來妝扮以璀璨青春為主軸，將穿越時空瘋時尚等主題，以走秀的方式交構出力與美的畫面。

同德家商的畢業成果展，立法委員馬文君和縣議員黃文君都到場參與，立委馬文君表示，技藝教育除能擴大學生學習領域，激發學習動機，對各項技藝有興趣的學生，更可藉此發揮潛能，透過專業技能教導，有助學生未來的人生規劃，同時馬委員也期勉家長共同關心下一代，讓他們能快樂學習，並擁有一技之長。

校長林元貴表示，技職教育是最能提供學生多元的生涯試探，也是同德教育極為重要的一環，學生們在校的學習成果，除取得高中職學程證照，打下良好的基礎，將是終生受用的專長，對日後發展更有著莫大意義。

今年的畢業成果展，有餐飲、時尚造型、流通、動畫、觀光、食品、應外、汽修等8個科系參與，共同以「花漾年華」為畢業展主題，展出花香入菜~廚藝爭霸、催璨青春，青春就是這Yourg！魅力四射、閃耀青春、18年華、烘動同德等主題來顯現成果，並有精彩的走秀，呈現力與美的畫面，讓與會觀眾都看得目不轉睛。

同德林校長並指出，技職學校，證照取得極為重要，因學校重視，不少學生都已擁有1至3張證照，不僅是對學生是種肯定，對未來也是求職的保障，期盼所有學生能繼續加強專業能力，以便未來將所學技能用於社會，而有更卓越的表現，才是對技藝教育肯定與鼓勵。

(中時)