台南社大草地換物市集倡議零廢棄綠生活主張

2018年03月17日 17:46 中時 程炳璋

為了降低對垃圾掩埋場的需求，台南社大與環境資訊協會合作，共同發起「百萬綠行動」，以「零廢棄生活」為目標，推動以「交換代替購買，以再生代替丟棄」的綠生活主張。17日下午在東區後甲國中藝文廣場舉辦「草地換物市集」。

會場有近50個響應綠生活主張的攤位，鄰近社區居民及社大、後甲國中師生都帶著物品前來交換，且用「+1」的貼紙，承諾願意加入攤主所提出的愛地球主張，有人承諾不再使用塑膠吸管，有人倡議今年要以搭公車或自行車取代開車，在相互的+1支持中，形成許多的綠生活實踐社群，倡議愛地球的生活習慣。

「可以維修的，就不要丟棄！」居家修繕社的攤主江婉君說，台灣掩埋場已近飽和，其實有些物品只要換個小零件，又可以用好幾年，不用東西一壞就換新的！長年關注塑膠袋危害的「千金難買金不換」的攤主，號召交換者願意成為跟她一樣的「不塑之客」。

「自己帶紙袋，少用塑膠袋」！《窮人家，以物換米》攤主的主張，引起現場最多人貼上＋1的貼紙，支持者認同塑膠袋是目前環境最大的危害，呼籲大家不要成為塑膠袋危害海洋生物的殺手。

台南社大草地市集活動召集人陳冠達表示，今年希望推動由5個R組成的綠色生活習慣，包括「拒絕(Refuse)你所不要的；減少(Reduse)你需要的；重複使用(Reuse)你消費來的；回收(Recycle)你不能拒絕的、減少的、可重複使用的；以及分解(Rot)剩下的殘渣(堆肥)」，在這次市集中獲得許多攤主熱烈響應。

(中時)