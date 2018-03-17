信義區夜生活新提案！WOOBAR每周二、三、四餐酒之夜開跑

「塔可麗特之夜」每周二、四晚間限定舉辦，每位售價980元（含稅）。（圖片提供／台北W飯店）

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每周三晚間舉辦「三WOO女子友之夜」，每位售價1980元＋10％。（圖片提供／台北W飯店）
饕客可享用現場製作美味握壽司，新鮮度滿分。（圖片提供／台北W飯店）

日落西沈，信義區夜生活拉開序幕，潮流聚集地台北W飯店WOOBAR以特色餐點搭配流行音樂，迎接時尚都會男女。

WOOBAR全新周間優惠活動開跑，「塔可麗特之夜」於每周二、四晚間17時至20時登場，現場提供美味和牛與龍蝦塔可饗客，搭配3款瑪格麗特調無限暢飲。調酒「金桔瑪格麗特」以龍舌蘭為基底，加入新鮮金桔汁與以金箔包裹烘乾金桔點綴，杯口沾抹些許岩鹽，輕啜一口，微鹹岩鹽環繞口中，金桔酸度與龍舌蘭混合刺激味蕾，衝擊性口感令大腦清醒;視覺效果極佳的調酒「烈焰熔岩」，酒體色澤暗紅，以特製柚子茶浸泡龍舌蘭為基酒，再加入接骨木利口酒、黑醋栗及樹莓果泥提味，最後以乾冰創造煙霧環繞效果，為時下最夯打卡商品。餐點包括辣味茴香和牛、脆皮波斯頓龍蝦、焦香鮮蝦、墨西哥辣味雞肉及慢烤墨西哥豬肉5種餡料塔可餅，提供賓客自行選澤。

每周三同步推出「三WOO女子友之夜」，晚間19時30分至21時30分，WOOBAR精選進口法國生蠔、鮮蝦與淡菜入饌，佐以法國香檳與白酒品嘗，壽司吧提供現做握壽司，以饕餮美饌為一天畫下完美句點。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

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