隱身竹市東門市場 7年級生返鄉創業深耕故鄉

2018年03月17日 17:48 中時 陳育賢

返鄉青年貝亞娟在東門市場開設的「飽福」，主打販售熱壓吐司，一推出受到年輕族群喜愛，替老市場注入全新活力。（陳育賢攝）

新竹市政府近年積極推動舊城區再生，除了「大同108舊城再生基地」吸引越來越多人返鄉創業，「東門青年基地」也吸引10位青年加入創業行列，其中由返鄉青年貝亞娟開設的「飽福」，一推出受到年輕族群喜愛，替老市場注入全新活力。

位在東門市場巷弄內的「飽福」，店內布置各種木製桌椅及手寫菜單，一走進就能感受溫暖氣氛，「飽福」創辦人貝亞娟是在地新竹人，受到青年創業朋友啟發，毅然決然從台北返鄉創業。

貝亞娟表示，之前跟友人到泰國時，在便利商店看到熱壓吐司商品，冰冷冷的吐司經過機器壓過之後，成了暖呼呼的熱壓吐司，因而啟發她的創業之路，她認為只要腳踏實地的做，一定可以實現，別讓夢想只是夢想。

市長林智堅表示，年輕人願意返鄉，除了代表他們對這塊土地的珍惜，也代表新竹市是個越來越適合生活、成家、留下來的城市。市府推動舊城區再生、發展香山等政策，讓許多在外地的年輕人回到新竹市，得到更好的發展，也讓從小在新竹市長大的孩子感受，原來夢想不在他鄉，家鄉就充滿無限可能與希望。

都發處表示，市府於2016年10月與清大簽署合作意向書，在東門市場3樓成立「東門青年基地」，目前共有10位創業青年進駐，希望引入青年創意能量，賦予老市場全新樣貌，市府積極將閒置空間活化再利用，量身打造宣傳活動，吸引市民目光，讓更多人認同這個空間。

市府同時也推出「舊城廚房」冬、春季系列小旅行活動，帶領市民體驗藏身在東門市場內的好味道，未來市府將投入資金改善硬體設施與系統性規畫，為青年提供更好的空間與資源，同時藉由青年的創意能量，為老市場賦予新生命。

(中時)