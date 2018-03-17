新竹市Big City第1屆街頭音樂節 網路票選即日起開跑

新竹市Big City遠東巨城購物中心舉辦戶外音樂活動，場場爆滿。（陳育賢攝）

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新竹市Big City遠東巨城購物中心自開幕以來舉辦近300場各類型的音樂活動，透過周末人潮及場地優勢為表演者打開音樂的疆界，2018年特別祭出冠軍10萬元優渥獎金舉辦「Big City第1屆街頭音樂節」，全民票選活動並在即日起開跑。

巨城購物中心指出，「Big City第1屆街頭音樂節」吸引不同音樂領域好手參加，經過競演碰撞出全新火花，激發無以倫比的音樂魅力，第1階段脫穎而出的20組表演者，即日起至4月15日於活動網址www.streetmusic.febigcity.com或從Big City官網、APP及Facebook粉絲專頁進行第2階段網路票選。表演者並於每周末在現場演出，歡迎民眾前來為自己支持的街頭表演者鼓舞打氣。

網路投票結束後，將抽出10位幸運兒可獲得巨城抵用券1000元，每天投票1次中獎機會越高。

另，由民眾所挑選出最具「贏家特質」的表演者們，將在4月21日於戶外廣場進行決賽，眾多表演必讓民眾大飽耳福，歡迎民眾一起來聽好歌，共享歡樂美好周末。

巨城表示，音樂能啟發自我創造、刺激想像力，大方表達出自我思想，為了成為這些音樂夢想家的推手，2018年舉辦街頭音樂節，正是希望為表演者打造夢想殿堂，整個Big City都是他們揮灑自我的舞台。

未來也將持續讓不同領域藝術創作者有展現的舞台實現夢想，更期望透過各式不同音樂饗宴，讓民眾隨時隨地觀賞到高水準演出，與大家一起感動。

(中時)

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