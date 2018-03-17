伯利恆早療暨融合教育中心落成 賴清德：用愛打造的建築

2018年03月17日 18:13 中時 莊曜聰

伯利恆早療暨教育融合中心在2015年動工建造，17日完工舉行落成典禮，目前內部硬體仍待後續施作，尚欠約1千萬經費。（莊曜聰攝）

伯利恆早療暨教育融合中心在2015年動工建造，17日完工舉行落成典禮，在美休養的甘惠忠神父（左二）也返台參加，由於教會希望神父身體狀況完全恢復後再回台，因此他將於25日再前往美國。（莊曜聰攝）

伯利恆早療暨教育融合中心在2015年動工建造，17日完工舉行落成典禮，捐建人之一的行政院長賴清德（左五）也前來參加，他致詞時說，早療中心是聚集所有善心人士協助，一棟愛的建築。（莊曜聰攝）

經過多年奔走努力，在2015年7月動工，從無到有，集結3600多位善心人士的幫助，甘惠忠神父的理想，伯利恆早療暨融合教育中心終於完工，17日舉行落成典禮，身為捐建人之一的行政院長賴清德也到場見證，致詞時更說這是一座用愛打造的建築，場面溫馨感人，典禮結束後，甘神父又要回美國休養，他希望能趕快養好身體，再回來台灣。

賴清德致詞時說，3年時間完成早療中心建設，展現眾人力量，張開眼看這棟建築，是鋼筋水泥完成，但閉上眼睛，其實這是一棟用愛打造的建築，不僅是學甲地區的代表性建築，也是台灣的地標。

賴清德說，甘神父人如其名，「甘」心、「惠」台，幫助弱勢民眾，「忠」心不變，參選市長前，甘神父曾有三件事情請求協助，包括伯利恆前有個積水大洞、台灣身分證跟早療中心，現在一一完成，他祝福神父身體健康，要常回台，「因為你是台灣人唷！」

甘惠忠上台時說，感謝大家的幫忙，建設早療中心可以成功，好像作夢一樣，謝謝大家的支持，典禮結束後就要回美國，教會怕我不回去，我是台灣人，捨不得離開台灣，我還沒有投票呢！逗得全場哈哈大笑。

伯利恆文教基金會人員透露，甘神父再這次返台前，已在美靜養4個月，是取得身分證後最久的一次，當年派遣神父來台的瑪利諾外方傳教會，認為甘神父階段性任務完成，規畫讓他長住紐約安養，若想返台得評估健康狀況，教會不放人也沒辦法。

伯利恆早療暨融合教育中心是地上四層樓建築，土地由天主教台南教區撥用，建築經費總計1億1600萬元，1樓有停車場、接待室、諮詢室，2、3樓規畫教室、專業治療室、圖書室、生活飲食區、簡報室、辦公室，4樓是教堂集會場所，目前裝潢設備經費還差1千萬左右，未來將逐步開放。

(中時)