游於藝省三國小學童花前閱讀夏卡爾

2018年03月17日 18:16 中時 張妍溱

學校在生態園區設計「花前閱夏」小花園，讓學童可在花園裡閱讀夏卡爾。（張妍溱翻攝）

「廣達游於藝-夏卡爾在省三」在台中市北區省三國小展開，今年結合台中世界花卉博覽會，學校除了在學生課程中設計花卉藝術課程，並在生態園區設計「花前閱夏」小花園，充滿鳥語花香的花園融入學童校園生活，讓孩子可以在花園盡情閱讀夏卡爾的畫作及介紹。

展覽會場另安排40位導覽小尖兵，向參觀者說明展覽內容，小尖兵五年級曾鈺倩導覽夏卡爾「藍翼的時鐘」，代表校內合唱團及話劇比賽，曾鈺倩口齒清晰、穩健流利的口條以3分鐘時間，說明作者創作畫作意境與心情，第一次接觸廣達游於藝展，讓她覺得收穫良多。

為了讓學童了解夏卡爾對「愛」的堅持，校方於生態園區設計開滿玫瑰花、波斯菊五顏六色的「花前閱夏」小花園及設計一系列藝術課程，讓學童「觀察與思考」學習知識與技能且動手創作並主動分享藝術創作，學童一下課聚集花園裡閱讀夏卡爾，全校為藝術總動員。

以「愛」為主軸，校方結合「愛的拼圖」推動「愛的任務」，小朋友拿著任務卡展現對親人愛的表現，集滿4個簽名就可拿起「愛的大聲公」喊愛；另愛的故事徵文比賽，寫出有愛讓生命更美好故事等活動，也獲得2017信義房屋全民社造幸福行動計畫專案獎金20萬元。

(中時)