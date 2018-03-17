施文斌接受中視《改變的起點》專訪 笑談音樂及電競夢

施文斌父親早逝，母親一路支持他的音樂夢。（中視提供）

友善列印
旺報

金曲歌王施文彬因獲得江蕙賞識，合唱〈傷心酒店〉後，一夕爆紅。他接受中視《改變的起點》專訪時，笑說父親空難早逝，所以沒被逼著念書，否則就沒演唱〈傷心酒店〉的機會，也沒有今日的他。

施文彬的父親是湖北人，媽媽是山東人，他是標準的外省第二代。他表示，自己是遺腹子，父親1964年3月20日死於台中神岡空難，當時母親才懷他3個月；透過媽媽及叔伯的轉述，他才知道父親是當年的「學霸」，在台中一中初中部，以第一名直升高中部，仍維持全校第一名，後來保送成大電機系。

施文彬說，媽媽裴深言出身名門世家，外祖父曾是國大代表，當年媽媽不顧家人反對，執意要嫁給父親，欣賞的就是父親體貼、功課又好的特質，沒想到結婚半年就天人永隔，是媽媽勇敢生下他，一路栽培他學小提琴、吉他，組樂團，百分百支持他往音樂之路發展。還笑說，父親生前剛正不阿，學歷重於一切，絕對不允許他踏入演藝圈，也沒機會演唱〈傷心酒店〉。

1993年，施文斌受到唱片公司及江蕙賞識，得以和江蕙演唱〈傷心酒店〉，不過，當時他台語超爛，只能一字字努力背下歌詞，沒想到歌曲紅透半邊天，他也順利跨入樂壇，其後不顧眾人反對，跳脫情歌框架，唱出自己的另類創作；現在他擔任台灣電競協會理事長，積極推動電競產業升級，連他的太太都說：你實在是瘋了！

(旺報)

閨蜜比男友還用心？！ 周冬雨花… 林俊傑「聖所」上海捲1億票房 預…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。