施文斌接受中視《改變的起點》專訪 笑談音樂及電競夢

2018年03月17日 18:07 旺報 廖慧娟

金曲歌王施文彬因獲得江蕙賞識，合唱〈傷心酒店〉後，一夕爆紅。他接受中視《改變的起點》專訪時，笑說父親空難早逝，所以沒被逼著念書，否則就沒演唱〈傷心酒店〉的機會，也沒有今日的他。

施文彬的父親是湖北人，媽媽是山東人，他是標準的外省第二代。他表示，自己是遺腹子，父親1964年3月20日死於台中神岡空難，當時母親才懷他3個月；透過媽媽及叔伯的轉述，他才知道父親是當年的「學霸」，在台中一中初中部，以第一名直升高中部，仍維持全校第一名，後來保送成大電機系。

施文彬說，媽媽裴深言出身名門世家，外祖父曾是國大代表，當年媽媽不顧家人反對，執意要嫁給父親，欣賞的就是父親體貼、功課又好的特質，沒想到結婚半年就天人永隔，是媽媽勇敢生下他，一路栽培他學小提琴、吉他，組樂團，百分百支持他往音樂之路發展。還笑說，父親生前剛正不阿，學歷重於一切，絕對不允許他踏入演藝圈，也沒機會演唱〈傷心酒店〉。

1993年，施文斌受到唱片公司及江蕙賞識，得以和江蕙演唱〈傷心酒店〉，不過，當時他台語超爛，只能一字字努力背下歌詞，沒想到歌曲紅透半邊天，他也順利跨入樂壇，其後不顧眾人反對，跳脫情歌框架，唱出自己的另類創作；現在他擔任台灣電競協會理事長，積極推動電競產業升級，連他的太太都說：你實在是瘋了！

(旺報)