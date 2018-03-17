林俊傑「聖所」上海捲1億票房 預約明年唱返台北

JJ近期忙著為演唱會彩排。（JFJ Productions提供）

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JJ近期忙著為演唱會彩排。（JFJ Productions提供）
JJ以光影感謝歌迷支持。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）相隔2年3個月全新巡演「聖所」，今起一連2晚在上海開唱，共吸引2.2萬人欣賞，總票房約1億400萬台幣；他今晚演出全家人到場力挺，至於台北歌迷最快何時欣賞演出？JJ之前曾說「一定會有」，他經紀人徐佩雲今表示小巨蛋場地難搶，確定今年無緣唱回台北：「最快明年，我們已送件等審核。」

JJ為演出提早一周飛抵上海準備，連續5天每天排練超過12小時，之前更多次飛美國洛杉磯，成功邀請拿下16座格萊美獎的金曲製作人大衛·福斯特（David Foster）擔任演唱會音樂總監，並由曾獲8次奧斯卡提名的電影配樂家漢斯·季默（Hans Zimmer）打造開場曲；對於能和偶像Hans Zimmer合作，JJ興奮表示「夢想真的成真」！

「聖所」一反JJ以往演唱會鋪天蓋地打廣告，資金大多投入軟硬體設備，問及演唱會成本？團隊表示「不計成本！每一位樂手都是國際頂尖水準」；據悉，不少黃牛覬覦JJ人氣，猖狂炒作演唱會門票，票價1680人民幣（約7700台幣）喊至5倍仍一票難求。

(中時)

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