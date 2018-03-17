何念兹驚曝曖昧旅美職棒球員！ 看她寫真生氣穿太少

何念兹表示這本寫真書可能是她最後一本。（尖端出版）

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何念兹寫真書尺度大開。（尖端出版）
何念兹和寫真書攝影師。（尖端出版）

何念兹近日推出首本寫真書《念在你身邊》，17日舉辦簽書會，她表示家人都支持她拍寫真，但都還沒看過書，相信家人應該都會覺得很不錯，但她近日認識一名曖昧對象，對方原本不放心她拍攝尺度太開，還特地到拍攝處盯場，看到寫真書還生氣，抱怨她穿在書中穿得太少，但還是一口氣買了100本以行動支持。

何念兹坦言，兩人是透過經紀人介紹，曖昧時間約3個月，對方約27歲，是台灣旅美職棒球員，身高180公分，且身材相當精壯，情人節對方還送上99朵花束，並到浪漫的餐廳用餐度過。兩人靠著視訊、電話維繫遠距離感情，目前進展到摸手、擁抱，她在公園玩滑板時不慎跌倒，對方更一把將她擁入懷裡，相當浪漫，但她低調不願曝光對方身分。

她在寫真書裡穿著多半是蕾絲內衣、比基尼、爆乳裝等，性感指數破表，為了怕穿幫，還特地去做了醫美除毛，沒想到做到一半竟被護理人員認出來，邊幫她除毛邊跟她聊工作的事情，讓她有些尷尬。

但她卻表示這本可能是她最後一本寫真書，因為對她來真的尺度太大，未來也不考慮拍攝全裸但不露三點的寫真，想留住現在最美好的一面就好。原本她打算再穿少一點，但恩師黃明志說：「你想清楚，我可能無法接受你們形象到那麼開放。」還是要她至少穿上內衣內褲，看到成品後，也誇：「很性感，血脈賁張！」

(中時)

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