全台第一住民集資　後壁仕安社區集貨運銷處理室啟用

後壁仕安社區成立全台第一個由居民集資規畫興建的集貨運銷處理室，推廣社區品牌稻米及加工品，收入做為社區相關經費，17日剪綵啟用。（莊曜聰攝）

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後壁仕安社區成立全台第一個由居民集資規畫興建的集貨運銷處理室，推廣社區品牌稻米及加工品，收入做為社區相關經費，17日剪綵啟用。（莊曜聰攝）
後壁仕安社區成立全台第一個由居民集資規畫興建的集貨運銷處理室，17日剪綵啟用，行政院長賴清德（右一）建議社區能加入觀光元素。（莊曜聰攝）

台南後壁仕安社區成立全台第一個由在地居民集資規畫興建的集貨運銷處理室，推廣社區品牌稻米及加工品，不僅可以提供居民工作機會，所得盈餘的20%也回饋社區，做為就醫接送、老人共餐及學童課後輔導及急難救助金的經費，17日行政院長賴清德也到場剪綵啟用，社區民眾就像辦喜事，熱鬧非凡。

仕安里里長廖育諒表示，社區從2011年開始參與農村再生計畫補助，成立仕安社區責任合作社，致力友善生產及加工體驗，合作社共有120多人集資，在這個僅有600人、4分之1都是中高齡人口的小社區，相當不容易。

廖育諒說，經過幾年努力，再藉由政府相關單位補助及輔導，現在更將生產、加工、運銷發展整合，將農村社區企業化，帶動整體發展，這座具有儲藏、碾米、冷凍、烘乾、米食研發及展售功能的集貨運銷處理室完成，期盼社區能永續經發展經營。

目前該社區友善栽培的農作物契作面積已經有12公頃，均以高於市價3成的價格收購，保障農民收益，並用仕安米品牌在市場銷售，還有米食研發室，開發米香、米餅、黑豆茶等周邊產品，

包括行政院長賴清德、南市代理市長李孟諺、議長賴美惠、農委會副主委李退之等人都前來參與上午的剪綵啟用儀式，在地的新農人、社區媽媽團體都端出自家特產及手工小吃與在場民眾分享，賴清德說，希望社區未來還能結合農村觀光，逐步實現願景，共同打造幸福農村。

(中時)

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