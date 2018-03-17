來看戲囉！《人間條件》今晚台中登場

2018年03月17日 18:41 中時 盧金足

綠光劇團首次在台中戶外演出，集結16年來參與演員同台飆戲，免費免票入場，中午過後就出現長長人龍。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍（左六）表示，今年開春《人間條件》首場的野台戲搬到台中，邀請民眾感受戲劇所傳遞的感動與溫暖。（盧金足攝）

台中市民引頸期待，全台規模最大野台戲《人間條件》未演先轟動！綠光劇團《人間條件》系列17日晚上在台中圓滿劇場隆重登場，由於這是16年歷史的高知名度「國民戲劇」，加上今年首度在台中演出，晚間6時開始入場，中午過後沒多久即出現排隊民眾，長長人龍擠進圓滿戶外劇場，表演晚間7時30分正式開演，市長林佳龍也到場與民眾共同欣賞。

由吳念真導演編劇的綠光劇團《人間條件》系列，從首演至今已邁入16年，推出6部作品，深受大眾喜愛，被譽為「國民戲劇」，巡迴各地共超過300場的演出，逾40萬觀賞人次。

綠光劇團去年啟動《人間條件》野台戲劇工程，希望營造廟口或廣場看表演的氣氛，去年在高雄衛武營都會公園演出，今年開春後首場在台中開演，這是綠光劇團首次在台中戶外演出，集結16年來參與演員同台飆戲，免費免票入場。

《人間條件》系列目前共分為一到六個戲碼，這次綠光劇團於台中場帶來的演出為《人間條件》一，以市井小民為主角，描述一名里長伯父親，每天只想簽六合彩發橫財；及封閉內心的母親，整天黏著電視機。

戲中演出青澀的女兒角色，詮釋情竇初開又心事重重，還有過世多年的阿嬤，心中掛念著一個男人，抱著一絲遺憾，這一天阿嬤附身在孫女身上，重返人間，有趣爆笑又溫馨感人的故事。

賺人熱淚的《人間條件》透過劇場呈現台灣社會真實生活的喜怒哀樂，內容貼近民眾生活，用最親近的語言與觀眾對話，市長林佳龍今晚也前往圓滿戶外劇場共襄盛舉，感受戲劇所傳遞的感動與溫暖。

(中時)