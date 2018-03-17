二訪花蓮趴趴走民眾熱情不減 馬：要計畫三訪了

馬前總統（中）今一早參加花蓮市公所健走活動，與立委徐榛蔚（左）、市長魏嘉賢（右）帶領3000名鄉親齊步走。（張祈攝）

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前總統馬英九（右）今與市長魏嘉賢（左）在知名小吃液香扁食用餐。（張祈攝）
扁食店老闆大讚馬英九的親民，拿出6年前周美青簽名照請馬英九再簽，馬笑說，「簽在老婆旁邊字要小一點」。（張祈攝）
前總統馬英九在知名小吃液香扁食用餐，店內店外排滿合影人潮，連店家也全員出動合影。（張祈攝）
民眾爭相與馬前總統合影。（張祈攝）

距離上次來花蓮拚觀光不到2星期，前總統馬英九昨晚二度來訪花蓮，履行承諾要走完東大門夜市，今早起健走，中午緊湊走訪花蓮知名小吃、市區街頭，馬英九說，做事不能做一半，但民眾太熱情，二訪東大門還是沒走完，看來要計畫第三度造訪了。

馬英九二度花蓮小旅行，行程依舊集中花蓮市區，除了東大門、市區逛街行程與上次一樣外，這次增加了一早的受邀參加的健走活動，與3000名鄉親齊步走，緊接著前往松園別館、中午在知名小吃液香扁食用餐後，又走回市區金三角逛街，所到之處聚集追馬人潮。

花蓮市公所舉辦「環保資源愛地球健走」活動，原訂3日舉辦，因受地震影響延到今進行，馬前總統受邀出席，昨穿著「愛花蓮」T恤與民眾一起走完全程4.3公里，臉不紅氣不喘，緊接著繼續接下來的行程。

中午在液香扁食用餐，扁食店老闆大讚馬英九的親民，且拿出6年前周美青簽名照請馬英九再簽，馬先是笑著說，「簽在老婆旁邊字要小一點」媒體詢問周美青是否有意角逐台北市長，馬笑而不答，撇過頭跟同行的市長魏嘉賢說「他也不敢問，多講會是歸如死！」。

走訪花蓮市區街頭，馬英九說，花蓮觀光狀況正逐漸改善，這次再訪業者反應旅宿住房率已回升到5成，他相信花蓮很快就能恢復原本的繁華，危險期已經過了，花蓮的美麗並沒有改變，在他心目中花蓮風景是台灣第一名。

(中時)

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