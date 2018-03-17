深澳電廠過關　「海中花園」恐消失絕跡

2018年03月17日 18:57 中時 張穎齊

距離番仔澳海岸約285公尺、30公尺深處，有1座美麗的「海中花園」，花園中充滿各式繽紛的珊瑚及美麗的魚群，潛水教練王銘祥憂心屆時卸煤碼頭興建後，美麗的海中生態將不復存在。（翻攝自王銘祥臉書）

中充滿各式繽紛的珊瑚，潛水教練王銘祥憂心屆時卸煤碼頭興建後，美麗的海中生態將不復存在。（翻攝自王銘祥臉書）

中充滿各式繽紛的珊瑚，潛水教練王銘祥憂心屆時卸煤碼頭興建後，美麗的海中生態將不復存在。（翻攝自王銘祥臉書）

海中危機！深澳燃煤電廠環境差異報告案14日通過，引發各界爭議，台電對此也計畫在深澳灣興建卸煤碼頭，長期致力於環保的資深潛水教練王銘祥指出，緊鄰深澳灣的番仔澳灣海面下，有1座充滿各種美麗珊瑚與珍貴魚種的「海中花園」，屆時電廠與碼頭落成後，這座花園肯定遭到嚴重破壞而消失。

從事潛水教學20餘年、曾催生「望海巷保育區」並致力於軟絲復育的王銘祥表示，距離番仔澳海岸約285公尺、30公尺深處，有1座「海中花園」，裡面充滿各式的珊瑚、海扇、海鞭、圓管、海綿等，甚至珍貴的「夢幻石鯛」等生物，由於非常美麗，因此還有「番仔澳灣水晶宮」之稱。

王銘祥指出，如今台電要蓋深澳電廠，並在深澳灣興建卸煤碼頭，勢必造成深澳灣、番仔澳灣、潮境灣的生態浩劫，海中花園肯定消失，且漁業署在潮境灣已投入大把的經費來建造「海洋牧場」，屆時肯定消失殆盡，多年來的努力都將付之東流。

「政府竟然還是堅持一意孤行！」王銘祥痛批，他14日也有參加環評會議，甚至在場秀出海中花園的照片，怎料政府卻仍置若罔聞，堅持一意孤行。且碼頭落成後，到時候溫水排放管線將因貝殼堆積造成阻塞，只能用毒藥水來消除，將讓海洋生態陷入萬劫不復的深淵。

他還說，海中花園若消失後，由於沒有了珊瑚，魚群不但不會到此產卵，也將會吸入毒素，直接影響到近海漁民的生計，對此他強烈反對興建卸煤碼頭，要求台電與政府撤銷此案。

(中時)