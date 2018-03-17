搭上仙女潮流 狗狗穿櫻花裝比美

2018年03月17日 19:49 中時 邱立雅

活動邀請日本藝人馬場克樹演唱，他以日中台英四聲帶歌曲打動現場觀眾的心。（邱立雅攝）

竹東春櫻花海節現場也有大片波斯菊，讓民眾徜徉花海中。（邱立雅攝）

竹東鎮公所17日在河濱公園舉辦春櫻花海節，展現河濱生態公園自然地景與粉紅花海的大地裝置藝術，要讓旅客到訪時看見竹東獨特、美麗的春天風貌，這次活動邀請到日本藝人獻唱，更有可愛的狗狗選美大賽，吸引超過30組「親子」來報名，爭奪最具創意打扮及才藝的狗狗。

竹東春櫻花海節浪漫登場，竹東頭前溪河濱公園為台3線上最浪漫的賞花秘境景點，園區內吉野櫻區設置3座大型設計櫻花造型椅，童趣繽紛的裝置妝點河濱公園；粉紅花海中撞色沙發，融合自然地景與設計家具的創意，以對比色呈現花海繽紛耀眼，讓民眾徜徉在花海中。

17日當天還有許多「家長」帶著「狗寶貝」來參加選美走台步活動，大秀狗狗才藝，許多飼主把狗兒子打扮粉嫩可愛，穿上滿滿浪漫玫瑰花、仙氣櫻花裝，讓主持人都差點錯叫成「狗妹妹」，還有狗狗因為觀眾太多太緊張，忘記準備好的表演節目，上演尷尬秀。

竹東鎮公所表示，目前大型設計櫻花造型裝置座椅已率先登場，其他裝置藝術也將陸續完工，至於去年3月完工的狗狗運動場，也配合這次狗狗選美大賽，讓民眾平日來公園運動時，帶著自家狗狗一起來運動，場地自由開放使用。

(中時)