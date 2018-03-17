搭上仙女潮流 狗狗穿櫻花裝比美

有民眾帶著自家愛犬來參加比賽，飼主與狗狗打扮仙氣。（邱立雅攝）

友善列印
中時
邱立雅
活動邀請日本藝人馬場克樹演唱，他以日中台英四聲帶歌曲打動現場觀眾的心。（邱立雅攝）
竹東春櫻花海節現場也有大片波斯菊，讓民眾徜徉花海中。（邱立雅攝）

竹東鎮公所17日在河濱公園舉辦春櫻花海節，展現河濱生態公園自然地景與粉紅花海的大地裝置藝術，要讓旅客到訪時看見竹東獨特、美麗的春天風貌，這次活動邀請到日本藝人獻唱，更有可愛的狗狗選美大賽，吸引超過30組「親子」來報名，爭奪最具創意打扮及才藝的狗狗。

竹東春櫻花海節浪漫登場，竹東頭前溪河濱公園為台3線上最浪漫的賞花秘境景點，園區內吉野櫻區設置3座大型設計櫻花造型椅，童趣繽紛的裝置妝點河濱公園；粉紅花海中撞色沙發，融合自然地景與設計家具的創意，以對比色呈現花海繽紛耀眼，讓民眾徜徉在花海中。

17日當天還有許多「家長」帶著「狗寶貝」來參加選美走台步活動，大秀狗狗才藝，許多飼主把狗兒子打扮粉嫩可愛，穿上滿滿浪漫玫瑰花、仙氣櫻花裝，讓主持人都差點錯叫成「狗妹妹」，還有狗狗因為觀眾太多太緊張，忘記準備好的表演節目，上演尷尬秀。

竹東鎮公所表示，目前大型設計櫻花造型裝置座椅已率先登場，其他裝置藝術也將陸續完工，至於去年3月完工的狗狗運動場，也配合這次狗狗選美大賽，讓民眾平日來公園運動時，帶著自家狗狗一起來運動，場地自由開放使用。

(中時)

深澳電廠過關　「海中花園」恐消… 重現後壁「下茄苳」地名　扶輪社…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。