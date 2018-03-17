【直擊】22歲女星抱9個月愛女和導演老公辦婚禮

2018年03月17日 19:21 中時 洪秀瑛

甜蜜擁吻。（洪秀瑛攝）

幸福滿滿。（洪秀瑛攝）

兩人看不出相差16歲。（洪秀瑛攝）

左為高琮凱的父親。（洪秀瑛攝）

22歲的賴慧如曾客串演出八點檔《父與子》，前年拍民視青春校園劇《我的老師叫小賀》，與相差16歲的導演高琮凱（38歲）相戀，一開始沒公開是因為老公剛升導演，避免外界過多揣測，兩人前年12月12日登記結婚。小倆口今（17日）晚帶著9個月大的女兒「恩恩」在大直典華補辦婚禮，席開近60桌，賴慧如身材恢復神速，完全看不出已經當媽。

賴慧如說，懷孕期間胖20公斤，現在已瘦回來，現在51，籌備婚禮過程，老公在大陸，婚禮是她一手包辦，2人因此減少很多摩擦，高琮凱自嘲「我沒導戲的時候就像生活白痴，所以都交給老婆處理」。

談到交往過程，賴慧如說當時因為高琮凱失戀，《我的老師叫小賀》劇組陪他唱歌療情傷，「原本是要撮合他和場記，當時我和攝影唱〈製造浪漫〉，唱到第二段，他就跑過來搶麥克風和她合唱」，2人因此定情。

高琮凱說，「我和女孩子在一起都是以結婚為前提，交往前就先講好，對方如果有合組家庭的想法，才會進一步交往」。很多人好奇賴慧如為什麼這麼早想定下來？她說，可能因為她是單親小孩，所以想早點組成家庭，「年輕生小孩有好處，生完再好好衝刺事業」。

她強調和導演在一起沒有「特殊待遇」，當時戀情曝光後，她的戲份就被寫走了，日後會再同台合作？她說不排斥，「他工作作風讓我欣賞的原因就是不會因認識的人有特殊待遇」，高琮凱補充：「她拍戲的時候最常被我罵，罵她罵最嚴厲。」

提到求婚過程，賴慧如笑說老公個性老實，所以很快就被她識破，她當下還刻意裝作不知道。高琮凱當時以朋友要開小型個唱為名義，邀了雙方好友一起助陣，他躲在廁所換西裝，準備出來唱歌給她聽。

賴慧如說求婚橋段會被識破原因是因為老公從來不會主動約朋友吃飯或做其他事，但當天他連她的朋友也約，其實很明顯，雖然已經知道要被求婚，但當下氣氛還是讓她感動落淚。她婚後雖以家庭為主，但拍戲工作不會放棄，若有工作就會把女兒帶到台中讓阿嬤幫忙照顧。

新人今晚在台上合唱2人的定情曲〈製造浪漫〉，錢君仲、陳彥佐（小花）、王上豪以男扮女裝造型登場，被封為「最強伴娘團」，伴郎團則是JR、鄭凱及友人，杜忻恬也將獻唱，《舞力全開》的冠軍表演國標舞。現場賓客包括鍾瑤、王樂妍、白家綺、方馨、陳芊羽、賴曉誼、蘇暐淇、邱子芯等。

(中時)