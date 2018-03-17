綠營抹黑花蓮地震善款分配 羅智強爆：高雄氣爆捐款竟這麼用

2018年03月17日 19:36 中時電子報 黃麗蓉

花蓮市府被爆將近20億地震捐款中的8億元補貼業者與產業紓困，「館長」陳之漢嗆「無法接受」要求退費。「特急件小周的人渣文本」po文說，館長你的錢有一半被幹走囉！前總統府副秘書長羅智強打臉人渣文本，高雄氣爆45億捐款，其中9億9千萬善款，並沒用在受災戶上，「賑災都分藍綠，果然『人渣』」！

羅智強表示，館長是捐款人，用實際行動支持花蓮，他希望把捐款做什麼樣用途，乃至於想要收回捐款，任何人都應該尊重。但綠營現在要抹黑花蓮的善款用途，

羅智強指出，就用同樣的標準，來看高雄氣爆捐款使用情形：9億9千萬的善款，沒有用在受災戶上，包括「營業影響慰助」(類似花蓮的紓困產業)、「景觀改善」、「裝置藝術」、「心靈重建」、本應是政府預算的支出，喔對了，還有對前鎮、苓雅區27里「每戶」發放6000元等等。請問綠營對高雄氣爆的善款支用，放過什麼P沒有？

花蓮以善款做產業紓困，而陳菊卻是用捐款來為自己交朋友，甚至還挪用來做公務支出。現在綠營竟然還有臉去抹黑花蓮，這種惡毒還比地震還可怕！

羅智強列出高雄氣爆45億捐款，支出的項目有：

建築景觀改善計畫 1億8千6百萬

(非重建，重建另有其他項目)

管制區內影響民眾生活家戶慰問金 1億7千3百萬

(非受災戶)

律師費用 1億3千萬

（八仙塵爆，新北市府組成義務律師團）

受災店家/攤販營業影響慰問金 1億1千1百萬

(類似花蓮的紓困產業)

受災店家重建期間營業影響暨租金慰助 8240萬

(類似花蓮的紓困產業)

增補消防儀器 7911萬元

(這不是政府預算該做的嗎?)

店家繼續雇用工作者慰助計畫 7255萬元

(類似花蓮的紓困產業)

裝置藝術計畫 3600萬

(裝置藝術，可以吃嗎?)

補助改善建築物設置太陽光電設置 2214萬元

(補助太陽能……)

登革熱防疫 1828萬元

(這不是政府預算該做的嗎?)

氣爆街道招牌更新補助 1683萬元

受災店家僱員之慰問計畫 1479萬

(類似花蓮的紓困產業)

民間捐款專戶管理運作暨專案人力計畫 1,270萬

（不簡單，公務機關也要收行政費用)

氣爆地區招牌第二次更新 1070萬

(招牌很重要，要補助二次)

復建路段建築景觀改善 980萬

警察局添購消防衣 815萬元

(這不是政府預算該做的嗎?)

商業振興方案 494萬元

(類似花蓮的紓困產業)

高雄市「藝術陪伴－81氣爆災區心靈重建」計畫 362萬元

(心靈重建，這可以吃嗎?)

氣爆沿線所埋設石化、民生管線清除作業 132萬

(這不是政府預算該做的嗎?)

總合: 9億9千300萬

(中時電子報)