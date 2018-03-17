《中時晚間快報》川普簽字 「台灣旅行法」正式生效

2018年03月17日 19:38 中時電子報 綜合報導

◎川普簽字 「台灣旅行法」正式生效

美國總統川普於16日簽署了鼓勵台美各個層級互訪的《台灣旅行法》，使其正式成為法律。這項法案將立即生效。大陸駐美大使館隨即發聲明回應，稱其嚴重違反「一個中國原則」，陸方對此表達強烈不滿和堅決反對。

◎《人民日報》海外網發文 指《台灣旅行法》戲耍台灣

中共黨媒《人民日報》海外網今天發表中國社會科學院台灣研究所助理研究員任冬梅文章〈《台灣旅行法》戲耍台灣〉指出，外界原預計白宮可能會不動聲色讓《台灣旅行法》生效，沒想到川普最終以總統簽署方式讓該法案生效，這更顯示出川普未來有意提升美台關係、對陸政策更趨強硬的立場。

◎習近平全票當選陸國家主席 王岐山當選國家副主席

中共總書記習近平以2970票贊成票、0反對票、0棄權票，全票當選新一屆中國國家主席，習近平自即日起開啟下個5年任期。此外，習近平也以全票當選國家軍委主席一職。對比首度當選國家主席時，2952票贊成、1票反對、3票棄權的票數情況，習近平今以全票當選，加上修憲取消國家主席任期制，習近平儼然成為繼毛澤東之後，最名符其實的「三位一體」領導人。

◎父親空難往生 施文彬：若他還在就沒有「傷心酒店」

金曲歌王施文彬25年前獲江蕙賞識，一出道就唱紅〈傷心酒店〉；儘管當時台語爛到爆，但外省囝仔施文彬在二姊的提攜下，台語歌詞逐字逐句硬背下來，終於成就一首神曲。施文彬的爸爸是湖北人，媽媽山東人，他日前接受中視《改變的起點》節目專訪，施文彬竟說，還好父親空難早逝，不然他一定會被老爸逼去念書拿博士，更不可能唱出〈傷心酒店〉了！

(中時電子報)