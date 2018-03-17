阿扁為兒站台 現場爆推擠民險成人肉踏墊

2018年03月17日 19:57 中時 柯宗緯

阿扁到場力挺兒子陳致中參選市議員。（柯宗緯攝）

阿扁剛下車，媒體一窩蜂搶拍造成現場混亂。（柯宗緯攝）

現場爆發嚴重推擠，民眾險成人肉踏墊。（柯宗緯攝）

前總統陳水扁今（17）日晚間7時10分為兒子陳致中參選高雄市議員站台，車抵達會場時，入口塞爆人潮，爆發激烈推擠，有長輩差點跌倒成為「人肉踏墊」氣得破口大罵。阿扁走向舞台短短約150公尺路，硬是走了15分鐘，才勉強擠入舞台前座位。

陳致中今晚在前鎮區憲德宮舉行「溫暖挺正義」造勢晚會，晚會前大批民眾搶先卡位，有人特地搭包遊覽車從台南下來支持，不少扁迷也現身力挺。

阿扁穿著淺灰底黑色線條polo衫、西裝褲，杵著拐杖聆聽台上助講者發言，全程未發一語，滿臉掛著微笑，心情一派輕鬆，不斷拍手示意，阿扁而扁醫陳順欽緊坐阿扁身旁待命。

而阿扁也遵守中監四不原則，沒有受訪、發言外，就連民眾要簽名、拍照，他都一一婉拒。

陳致中上台發言時，特別點名感謝綠委陳其邁，兩家有兩世代交情深厚，陳其邁曾說年輕時參選時獲得阿扁力挺，才能站穩政壇；陳致中也答謝市長陳菊多次公開表達支持，讓民主之路一棒接一棒。

阿扁曾告訴他不要踏上政治這條路，但或許是命中注定，加上父子連心，要讓他繼續為鄉親服務，相信可以走出一條台灣民主之路。感謝鄉親在自己最困難之際獻暖打氣，給予繼續拚搏的勇氣。

陳致中說，這次是場硬戰，自己沒有資源，只能靠腳踏實地打拚，他強調深耕前鎮10年，雖然後來沒任公職，但不曾辜負鄉親期待，守在地方為民喉舌。

(中時)