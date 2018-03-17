SBL》超神凱翔！單節16分領裕隆主場周連勝

2018年03月17日 19:57 中時電子報 黃及人

裕隆射手胡凱翔果真是「超神隊友」！胡凱翔17日攻下生涯新高27分，其中光在第3節，5投全進、6罰中4，單節包辦16分，帶領裕隆最終101比77狂掃達欣，漂亮在裕隆主場周拿下2連勝，更以17勝10敗獨居第1。

「其實凱翔狀況一直不錯，卻不敢投，經常只把球傳給別人，所以我持續給他信心，今晚他幫忙政儒分擔不少進攻壓力，表現相當出色，」裕隆執行教練魏永泰賽後表示，「畢竟我們隊上有政儒、士淵等人，想要打出來更不容易。」

到底泰總怎麼激發胡凱翔的鬥志？他笑著透露，「昨天當我把他換下場，當場就罵，『你假如不投，就給我下來坐！』後來我仔細想想，我或許太兇了點，所以今天我不敢用罵的，只用好好講的，看來這樣效果還比較好。」

胡凱翔的回答也很妙，「泰總很兇沒錯，但他不是那種意思，這段時間教練團一直給我信心，甚至今天下半場還叮嚀我，上場就一定要投，可是老實講，我也不知道為何自己第3節會那麼準，下次我想要挑戰30分關卡。」

「其實我很清楚，今年是我的合約，我必須要更拚一點才行，希望藉由自己的好表現爭取更好續約條件。」胡凱翔說，呂政儒也替裕隆攻下17分，奈維爾15分、12籃板，吳怡斌11分、3籃板，賽後更獲泰總讚許。

達欣第3節瞬間落後20分的關鍵，在於林冠綸、蘇翊傑兩人先後吞下技術犯規，徹底打擊達欣士氣，達欣總教練范耿祥說：「原本這是一場很有張力的比賽，卻因『某些因素』介入，導致整個亂了套，這問題15年來都沒變。」

(中時電子報)