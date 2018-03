高雄春藝草地音樂會 情侶玩親親暖場

2018年03月17日 20:11 中時 李義

電影開演前,情侶們玩起親親活動暖場,大方擁吻曬恩愛。(文化局提供)

高雄春天藝術節今年最後一檔草地音樂會經典電影《愛是你愛是我》,吸引很多情侶進場,開演前,不少情侶玩起親親,也呼應了以愛為名的電影。

被電影《愛是你愛是我》吸引,入場觀眾多是成雙成對情侶,文化局在開演前現起親親活動暖場,被點到的情侶們也都大方曬恩愛,現場瀰漫著濃濃的愛意,呼應電影片名與內容。

2017耶誕節向經典致敬的《愛是你愛是我交響音樂會》(Love Actually in Concert)全新製作,甫於英國展開巡迴;2018高雄春天藝術節草地音樂會立即引進,全台首演。

全版經典電影《愛是你愛是我》於2003年上映,是影迷心中不可取代的經典電影,集結了休葛蘭、柯林佛斯、艾瑪湯普森、艾倫瑞克曼、連恩尼遜、綺拉奈特莉、比利鮑伯松頓等大牌明星演出,以溫馨的耶誕氣氛襯托8段各自獨立、卻相互輝映的感情關係,歡喜結局傳達「愛,無所不在」的訊息,讓所有觀眾發出滿足的驚喜聲,更獲選本世紀必看的經典愛情暖心喜劇。

由美籍指揮Thiago Tiberio與高雄市交響樂團現場演出,電影《愛是你愛是我》採用大量流行歌曲串起,每位主角與每段關係都有自己專屬的主題曲,包括蒂朵的Here With Me、諾拉瓊絲的Turn Me On、魔力紅的Sweet Goodbye、瓊妮米契爾的River,海灘男孩的God Only Knows等,只要樂章一響起,電影情節中或甜蜜浪漫、或苦澀揪心、或溫暖寬容的氣氛,也隨之縈繞心頭。

這場是今年最後一檔草地音樂會,也是高雄市文化局辦理10年來第43場次。

