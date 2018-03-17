高雄春藝草地音樂會 情侶玩親親暖場

電影開演前，情侶們玩起親親活動暖場，大方擁吻曬恩愛。（文化局提供）

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電影開演前，情侶們玩起親親活動暖場，大方擁吻曬恩愛。（文化局提供）

高雄春天藝術節今年最後一檔草地音樂會經典電影《愛是你愛是我》，吸引很多情侶進場，開演前，不少情侶玩起親親，也呼應了以愛為名的電影。

被電影《愛是你愛是我》吸引，入場觀眾多是成雙成對情侶，文化局在開演前現起親親活動暖場，被點到的情侶們也都大方曬恩愛，現場瀰漫著濃濃的愛意，呼應電影片名與內容。

2017耶誕節向經典致敬的《愛是你愛是我交響音樂會》(Love Actually in Concert)全新製作，甫於英國展開巡迴；2018高雄春天藝術節草地音樂會立即引進，全台首演。

全版經典電影《愛是你愛是我》於2003年上映，是影迷心中不可取代的經典電影，集結了休葛蘭、柯林佛斯、艾瑪湯普森、艾倫瑞克曼、連恩尼遜、綺拉奈特莉、比利鮑伯松頓等大牌明星演出，以溫馨的耶誕氣氛襯托8段各自獨立、卻相互輝映的感情關係，歡喜結局傳達「愛，無所不在」的訊息，讓所有觀眾發出滿足的驚喜聲，更獲選本世紀必看的經典愛情暖心喜劇。

由美籍指揮Thiago Tiberio與高雄市交響樂團現場演出，電影《愛是你愛是我》採用大量流行歌曲串起，每位主角與每段關係都有自己專屬的主題曲，包括蒂朵的Here With Me、諾拉瓊絲的Turn Me On、魔力紅的Sweet Goodbye、瓊妮米契爾的River，海灘男孩的God Only Knows等，只要樂章一響起，電影情節中或甜蜜浪漫、或苦澀揪心、或溫暖寬容的氣氛，也隨之縈繞心頭。

這場是今年最後一檔草地音樂會，也是高雄市文化局辦理10年來第43場次。

(中時)

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