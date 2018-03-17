秀琴爆欠債風波 于美人這樣說

于美人出席「唐氏症基金會20周年感恩秀」活動。（蘇蔓攝）

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于美人與唐氏症寶寶在台上互動。（蘇蔓攝）
于美人與唐氏寶寶在台上共舞。（蘇蔓攝）

于美人、「小鬼」黃鴻升、吳慷仁、黃子佼、LULU等藝人今為「唐氏症基金會20周年感恩秀」活動站台，于美人受訪時，談到近日鬧得沸沸揚揚的秀琴欠債風波，她直言，「大家法律的知識不夠，這就是為什麼要透過經紀公司、經紀人處理。」

她解釋，很多人都認為不需要有經紀公司與經紀人，她卻認為要回歸專業，「因為專業的經紀人會把這些事情處理好，不會傷到你。」太多人認為有可能工作機會不多，自己處理就可以，對藝人來說絕對是一種保護。

她也說，「現在有太多代言、直播、置入，跟以往的類型相比太複雜了，到底抽不抽成？還是直接拿置入費，還是置入費是按照抽成，是很複雜的事。」若有專業人幫你把關，「把專業把關的經紀費當成保護費，都覺得很合理，一個事情出來就會很麻煩，我覺得有經紀人的制度，對你來說是一個保障。」

睽違20年將返回衛視中文台開新節目，月底即將要進鵬錄製，于美人對於節目內容保密到家，但她說，「主持人加來賓超過17人，是大製作的類綜藝節目，至於節目內容則暫時不能透露。」她透露，衛視中文台對她有很深厚的感情，當時出國回來接的就是衛視中文台《名人三溫暖》，奠定很多主持基礎，這回製作單位找她回去主持節目，讓她感到很開心。

(中時)

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