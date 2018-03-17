水泥封屍預謀犯案？ 凶嫌傳LINE告知家人謀害小姑

2018年03月17日 20:41 中時 郭韋綺

涉嫌水泥封屍命案的凶嫌張姓女子在高雄娘家的父親、哥哥嘆：「都是衝動惹的禍」。(郭韋綺攝)

凶嫌張女與娘家感情好，農曆過年都會回娘家，圖為張女與女兒在娘家留影。(郭韋綺翻攝)

水泥封屍案凶嫌張姓女子與小姑葉女同住在一個屋簷下，姑嫂不合積怨已久，上周葉女打電話到張女高雄娘家告狀「管好恁女兒」，惹怒張女，氣得傳LINE給哥哥預告「我要殺了她」，一語成讖，犯下水泥封屍駭人聽聞的殺人命案。

現年41歲張女有兩段婚姻，18歲那年嫁給哥哥同學，不到3年丈夫外遇離婚收場，她遠離傷心地到了台北，認識同在電子公司上班的現任老公，梅開二度，婚後卻與同住小姑個性不合爭執不斷，姑嫂不合的事鬧到夫家、娘家都知道。

張女哥哥說，現在住的房子登記在親家小姑名下，姑嫂一吵架就要趕人出門，讓原本感情不好的兩人嫌隙更大，本來他勸妹妹搬走不要同住就好，但礙於生活壓力不得不妥協。

張女哥哥還說妹夫任職警衛月薪雖有4萬多，只給她5000元家用，妹妹要養兩個小孩錢怎麼夠，他委婉提醒妹夫後才加到1萬元，但生活費還是不夠，2年多前妹妹到桃園一所大學做清潔工補貼家用，可以想見在夫家處境艱難，只能勸她多忍耐、凡事不要衝動。

上周葉女打電話告狀，電話都是張父接的，親家小姑不留情面對著親家公嗆「管好恁女兒」，讓張女情緒大爆炸，因為一通電話，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，做出殺害小姑的傻事毀了婚姻。

(中時)