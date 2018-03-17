水泥封屍預謀犯案？ 凶嫌傳LINE告知家人謀害小姑

涉嫌水泥封屍命案的凶嫌張姓女子在高雄娘家的父親、哥哥嘆：「都是衝動惹的禍」。(郭韋綺攝)

友善列印
中時
涉嫌水泥封屍命案的凶嫌張姓女子在高雄娘家的父親、哥哥嘆：「都是衝動惹的禍」。(郭韋綺攝)
凶嫌張女與娘家感情好，農曆過年都會回娘家，圖為張女與女兒在娘家留影。(郭韋綺翻攝)

水泥封屍案凶嫌張姓女子與小姑葉女同住在一個屋簷下，姑嫂不合積怨已久，上周葉女打電話到張女高雄娘家告狀「管好恁女兒」，惹怒張女，氣得傳LINE給哥哥預告「我要殺了她」，一語成讖，犯下水泥封屍駭人聽聞的殺人命案。

現年41歲張女有兩段婚姻，18歲那年嫁給哥哥同學，不到3年丈夫外遇離婚收場，她遠離傷心地到了台北，認識同在電子公司上班的現任老公，梅開二度，婚後卻與同住小姑個性不合爭執不斷，姑嫂不合的事鬧到夫家、娘家都知道。

張女哥哥說，現在住的房子登記在親家小姑名下，姑嫂一吵架就要趕人出門，讓原本感情不好的兩人嫌隙更大，本來他勸妹妹搬走不要同住就好，但礙於生活壓力不得不妥協。

張女哥哥還說妹夫任職警衛月薪雖有4萬多，只給她5000元家用，妹妹要養兩個小孩錢怎麼夠，他委婉提醒妹夫後才加到1萬元，但生活費還是不夠，2年多前妹妹到桃園一所大學做清潔工補貼家用，可以想見在夫家處境艱難，只能勸她多忍耐、凡事不要衝動。

上周葉女打電話告狀，電話都是張父接的，親家小姑不留情面對著親家公嗆「管好恁女兒」，讓張女情緒大爆炸，因為一通電話，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，做出殺害小姑的傻事毀了婚姻。

(中時)

男子開車撞老婦肇逃 3天後竟自撞… 水泥封屍案》狠嫂殺紅眼 小姑哭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。