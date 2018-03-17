《人間條件》吸引2萬5千人 林佳龍客串「笑」果十足

2018年03月17日 20:19 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右三）演戲初登場，演技超入戲，贏得滿堂彩。（圖／台中市府提供）

綠光劇團《人間條件》系列，今晚在台中市圓滿戶外劇場免費開演，全場座無虛席。（圖／台中市府提供）

《人間條件》今晚在台中市盛大免費巡演，吸引2萬5000多名民眾一起來看戲，場外也有很多民眾一起享受快樂又感人的美好夜晚。（圖／台中市府提供）

綠光劇團《人間條件》系列，17日晚上在台中市圓滿戶外劇場免費開演，不但圓滿劇場座無虛席，連外圍草地也有大批民眾坐在大螢幕前欣賞同步轉播，共計湧入2萬5000多人，市長林佳龍也上台客串，演出到劇中「新興里辦公室」橋段拜訪里長，飾演新興里里長的李永豐與林佳龍的精彩演出及趣味對話，成為全場的另類「笑」果。

由吳念真導演編劇的綠光劇團《人間條件》系列，從首演已邁入16年，推出6部作品，深受大眾喜愛，被譽為「國民戲劇」，巡迴各地共超過300場的演出，逾40萬觀賞人次。

綠光劇團去年啟動《人間條件》野台戲劇工程，希望讓民眾在廟口或是廣場就能欣賞，首場在高雄衛武營都會公園演出，今年開春首場則落腳台中。

為嘉惠市民，市府開放免費免票入場，圓滿戶外劇場下午過後陸續出現排隊人潮，傍晚時已大排長龍；林佳龍也前往現場，並至舞台上「新興里辦公室」橋段拜訪里長，林佳龍在客串演出時說，未來有機會一定會再邀請劇團到台中免費演出；李永豐也與林佳龍共同為台中世界花卉博覽會宣傳，邀請大家共襄盛舉。

綠光劇團編劇的導演吳念真表示，戲劇來自生活，因此在創作《人間條件》舞台劇本時，只希望讓更多沒走進過劇場的人走進劇場，從此喜歡劇場，接近劇場，也深信看戲的過程是令人懷念的氛圍，透過戲劇能加深人與人之間的連結。

吳念真說，這次開春首場選在台中，除了看中台中的好天氣，過去在台中演出，台中人在劇後的回饋意見也非常踴躍，令他感到印象深刻，也相當敬佩台中。

綠光劇團團長羅北安指出，《人間條件》系列至全台巡演時，台中場票房總是第一個完售，感謝台中觀眾對「綠光」的熱情支持；這次台灣野台戲劇工程2018年首站選在台中，集結黃韻玲、李永豐、柯一正、簡志忠、唐美雲、鍾欣凌、陳竹昇、梁正群等演員，再次燃燒劇場魂。

綠光劇團製作人李永豐表示，吳念真導演的戲劇為人帶來生命的力量，他發現戲劇演出後，所有人帶著溫暖回去，因此希望透過免費演出，讓更多人欣賞戲劇外，也感受到溫暖、美好與真誠的力量。

(中時)