鹿港溪再現場域環境再造動土

舊鹿港溪是鹿港的母親河，但現況髒亂，彰化縣政府推動鹿港國家風景區，將投入整治，再現千帆入港的歷史風華。（吳敏菁攝）

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舊鹿港溪是鹿港的母親河，但現況髒亂，彰化縣政府推動鹿港國家風景區，將投入整治，再現千帆入港的歷史風華。（吳敏菁攝）
鹿港溪再現計畫的工程已經完成發包，17日彰化縣政府舉辦動土儀式。（吳敏菁攝）
舊鹿港溪是鹿港的母親河，但現況髒亂，彰化縣政府推動鹿港國家風景區，將投入整治，再現千帆入港的歷史風華。（吳敏菁攝）

彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」，其中「鹿港溪再現」為場域環境再造，17日動土，縣長魏明谷指出，總經費35億，工程均已發包，將導入生態、行船等歷史印象，配合現況及周邊區域，分為景觀綠帶、親水廊道、藍帶遊憩、大型廣場等區段予以營造。

縣長魏明谷表示，鹿港是台灣古蹟保存最完整的地方，推動鹿港國家歷史風景區，要讓鹿港風華再現。鹿港溪整治的工程包含約1億元的淨水場、約8億元的河川整治，將近600公尺的長度，並有鹿港福興汙水下水道的興建經費約25億元。

舊鹿港溪也是鹿港發展的起源，整治完後，將重現千帆入港的歷史再造現場，成為觀光的亮點。水利署副署長鍾朝恭指出，兩年後，或許便能在這裡看著清澈的河水、喝咖啡。

鹿港溪已完成設計發包，全區以「生活文化古城、溪畔憶廊」為發展願景，依周邊發展性質分為景觀綠帶、親水廊道、藍帶遊憩、大型廣場等區段予以營造。

此外，串聯鹿港溪與「里道景觀美化（歷史里道）」獲得內政部補助3000萬目前已進入設計階段；「再造鹿港歷史現場」的南門戶再造及老屋再生活化，和「文化觀光」科技整合文資指標導覽系計畫，共獲文化部補助2億9100萬元，將陸續辦理說明會及招標作業。

(中時)

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