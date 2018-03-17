2018年03月17日 20:34 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

為什麼每次蹲下，膝蓋都會發出「喀」的一聲，但完全沒有疼痛的感覺，這是關節退化了嗎？是不是盡量不要從事爬樓梯、跑步等運動，或是需要補充什麼營養品保養嗎？

壢新醫院運動醫學中心副主任林頌凱曾在康健表示，其實關節所發出的某些聲響，是不正常的摩擦所造成的關節磨損。關節發出喀喀聲響看似不痛不癢，但很多人其實都暗自擔心自己是不是骨質疏鬆或關節脫臼。

「關節發出聲音和骨質疏鬆或脫臼無關，不過和關節炎卻有關聯，」林頌凱指出，關節內軟骨、韌帶摩擦發出聲響的人，日後關節提早退化的比例也會比較高。

而且，女性的關節的確比較容易發出喀喀聲，他表示，這和肌力、骨骼發展、荷爾蒙都有關。根據統計，女性罹患退化性關節炎的比例是男性的三倍。

蹲下就發出「喀喀」聲，是關節退化嗎？(圖片來源 ： 陳德信)

發出聲響的原因，一次說給你聽：

膝關節

●過度勞動、運動員

關節內發出聲響，可能是關節本身，即關節面、軟骨、韌帶摩擦造成。例如過度勞動的人或運動員，他們的膝蓋半月板、肩關節唇（棒球投手王建民受傷開刀的部位）都比較容易受傷，軟骨摩擦時也會發出聲響。

●關節液內的氣泡破裂造成

林頌凱說，研究發現人在活動時，關節內的壓力會改變，讓關節液內的小氣泡破掉並產生聲響；氣泡被擠破後，氣體仍存在於關節液內，只要關節內的壓力改變，氣體又會再度產生，可以周而復始地發出喀喀聲。

●舊傷、宿疾

「把手放在膝蓋上，有些人活動時可以摸到或感覺到有一條筋好像卡住，等到筋彈開後，關節才能繼續活動，」林頌凱說明，這種藉由觸摸就能感覺得到的彈響，可能是肌腱或韌帶太緊繃所造成。

肌腱或韌帶為什麼會太緊繃？絕大多數都是後天的舊傷、宿疾或長期勞動磨損引起。例如很多人在受過傷後，肌腱或關節有些移位，因而產生活動不順、卡卡的感覺。

●柔軟度不好或是關節退化

除了舊傷以外，柔軟度不好也是關節外發出聲響的原因之一。林頌凱碰過不少患者詢問，為什麼平常膝關節會發出喀喀聲，但運動一會兒之後聲響就消失了？他解釋說，運動後身體的柔軟度及血液循環都會變好，關節聲響自然會變少。

手關節

對很多人來說，把手指關節折得劈啪作響是一件非常過癮的事。不過，醫生並不贊成把關節折出聲響。

林頌凱強調，關節內無論是活動不順或軟骨摩擦，都會造成喀喀響，而這些不正常的摩擦都是磨損；每發出一次聲響就等於是磨損一次，關節也會退化得愈快，而且折手指也會讓指節變大，較不美觀。

而且，如果手指關節已經有發炎的現象，倒是有可能使狀況更嚴重。

頸關節

「脖子發出聲響會比其他部位更危險！」林頌凱警告，現代人經常感到肩頸痠痛，常不自覺把脖子轉得喀喀響，這麼做可能會傷害到頸椎。

台北慈濟醫院復健科主治醫師劉建廷指出，這和初期的頸椎退化或頸部椎間盤突出造成頸部神經根痛有關，應就醫檢查，並檢視是否有造成頸椎退化的危險因子，例如坐姿不良、長時間維持同一姿勢、需要低頭或抬頭工作。

迅速轉動頸部來讓自己紓緩一些，對頸部健康幫助不大且可能造成傷害，比較安全的運動是靜態的頸部肌力訓練和伸展訓練。

長期必須去除造成頸椎退化的危險因子：維持良好工作姿勢、減少低頭使用手機和電腦的頻率、每工作一小時就變換姿勢、從事靜態頸部肌力訓練和伸展訓練。如果保守治療無效或病情持續惡化則考慮手術治療。

蹲下就發出「喀喀」聲，是關節退化嗎？(圖/康健雜誌)

保養關節 關鍵方法

想要好好保養關節，不妨增強肌腱與韌帶的強度，就可以逆轉關節的退化速度。練習瑜伽、彼拉提斯，能夠鍛鍊肩旋轉肌、股四頭肌、腿後肌、核心肌群，減少關節喀喀作響的頻率。

但關節會喀喀響的人，做瑜伽動作時要特別小心，切勿因為過度扭轉身體，反而又磨損關節；年紀大或患有骨質疏鬆的人，拉筋、瑜伽也都要量力而為，以免讓筋骨受傷。

飲食部份可適度補充葡萄糖胺，平常則要注意關節的保暖，例如覺得關節活動不順時，就要多熱敷（也可以用手心捂熱）、穿戴足以保暖的衣物，輕輕按摩也頗有幫助。

至於爬樓梯是否會傷膝蓋，新光吳火獅紀念醫院骨科主任釋高上分析，爬樓梯時膝蓋除了承重增加，還要前後移動、側向扭轉，尤其膝關節前端的髕骨部位承受壓力最大，對半月板等關節軟組織也會造成磨損，若身體有特定狀況的人，像是退化性關節炎、心血管疾病、40歲以上的人等，最好不要爬樓梯當運動。

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(中時電子報)