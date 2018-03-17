三信家商特色班端出創意多元課程

2018年03月17日 20:52 中時 李義

三信家商特色班介紹軟硬體設施。（三信家商提供）

三信家商舉行107學年度特色招生說明會暨術科測驗體驗營活動，幫助國中學生瞭解自己的性向，並介紹各特色專班的教學內容等軟硬體設備。

三信家商推出七個特色專班，包括資料處理科（物聯網應用）、商業經營科（金融服務）、餐飲管理科（日式料理專班、餐飲簡易創業）、美容科（影視特效造型）、應用外語科（觀光語文）、觀光事業科（旅館菁英）等。

透過說明會讓學生了解特色專班的課程規畫，因應學生們的多元潛能，讓每位學子都能找到屬於自己，發光發熱的舞台。

校長林岑表示，三信家商創校迄今剛好一甲子，辦學績效卓著，是南台灣技職教育的典範學校。雖然面臨少子化的浪潮，仍然不斷創新求變，貼合時代脈絡，培育青年學子具備因應未來世界、解決問題的能力。三信的同學們在優美的校園環境、愛的教育的氛圍下學習，藉由創新、豐富、多元的特色課程，建立起自我認同感和自信心，將來不論要升學或就業都能順利銜接。

說明會還邀請各領域的達人專家們現身說法，正修科大教授郭欣易介紹旅館菁英專班時強調，台灣旅館觀光業的產值每年都持續在上升中，未來大高雄地區仍然持續有新的大型飯店落成，只要同學們具備外語溝通能力及國際觀的視野，就業機會仍是相當蓬勃的。

義郎國際餐飲胡財賓執行長分享自身經驗時提到，他原本學的是電子科，花了很多時間摸索自己的興趣，最後才轉換跑道到餐飲服務業。

影視特效造型專班請來和春技術學院時尚系韓榆婕主任為大家現身說法。她強調三信家商美容科，擁有符合國家及證照檢定的專業教室，不用花大把鈔票出國就能學到好萊塢最夯的影視特效化妝術。就讀金融服務專班畢業後可保障至三信合作社就業。

而物聯網應用專班則推出全國高職唯一的全套物聯感測教具，融入在資料處理科的課程之中，培育學生能掌握最新的雲端趨勢，具備升學和就業的即戰力。此外三信家商在新學年度也將建置電競教室，吸引各路電玩高手加入。

(中時)