克里米亞首度參與俄大選 烏克蘭禁止境內俄人投票

2018年03月17日 20:43 中時 施施

兼併克里米亞被視為俄羅斯總統普丁過去6年來最重要的成就。克島民眾自「脫烏入俄」以來，也將於18日首次參與俄國總統大選，當地人視之為「二次公投」，是個向普丁表達謝意的機會。不過，烏克蘭政府16日宣布，禁止所有在當地居住的俄羅斯人前往俄國外交代表機構投票。俄羅斯外交部批評烏克蘭干預內政。

普丁於2014年派兵攻佔克里米亞，當地隨即舉行公投，以大比數同意脫離烏克蘭、加入俄羅斯，18日大選日也是克島脫烏入俄4周年。克里米亞總理阿克肖諾夫的顧問福爾曼丘克（Alexander Formanchuk）表示：「我們視本次選舉為第2次公投，以及感謝普丁帶領我們加入俄國的機會」，他稱，當地選舉結果絕對可以預料得到，更指克島民眾向來踴躍投票，他深信絕大部分民眾本次都會首度行使俄國大選投票權。

烏克蘭政府早前警告，任何協助在克島舉行大選投票者都會遭到起訴，但親俄的克里米亞議會議員甘扎拉（Vladislav Ganzhara）完全無視基輔政府的威脅。對於普丁日前到訪當地遲到且發言時間不到兩分鐘，甘扎拉並不介意：「就算他遲到一點點，那也是因為他行程緊湊。我們會等他等到晚上。」

自脫離烏克蘭後，克里米亞猶如遭到國際社會「排擠」，只能仰賴水路運送絕大部分的食物，造成當地商店的貨物經常短缺。此外，當地的國際銀行服務也被切斷，使用國際銀行卡的民眾得花2小時前往俄羅斯本土提款。克里米亞35歲律師阿爾斯拉諾夫（Anastasia Arslanova）承認，自從入俄後，民眾的生活成本愈來愈高，但她願意付出這個代價：「我們是俄羅斯人，我們對於成為俄羅斯的一部分感覺良好。」

目前仍有大批俄羅斯人在烏克蘭生活，俄方原安排他們於大選投票當日，前往基輔、哈爾科夫、敖德薩及利沃夫的俄國外交代表機構投票。不過，烏克蘭內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）表示，由於俄方堅持在克島舉行「違法」選舉，因此除外交人員外，一律禁止境內的俄羅斯人前往這些機構投票。部分烏克蘭民族主義者早前還揚言，將派人封鎖這些投票站。

阿瓦科夫同時指控俄羅斯對烏克蘭發動侵略性的「混合戰」，以及佔領東部的頓涅茨克及盧甘斯克地區。對於烏克蘭的決定，俄羅斯外交部批評對方干預俄國內政，並抨擊烏克蘭當局不應向普通的俄國民眾進行報復。

(中時)