獨／林彥君貓空下坡摔車 傷勢嚴重縫8針

2018年03月17日 20:50 中時 蕭雅玲

151林彥君3月3日在貓空騎車出遊，下坡轉彎路段煞車煞不住，整個人大摔車，導致身體右半邊包含臉部、眼睛、下巴、右胸以及右腿嚴重挫傷，緊急送醫除了下巴縫了8針外，醫生還檢驗出她「疑似有腦震盪與氣胸」，要觀察幾天才能確定傷勢。

林彥君在貓空大摔車，但事發後兩天的3月5日，她照原訂計畫抱傷與友人到紐西蘭旅遊，經紀人表示，「彥君在年前就計畫好與朋友一起到紐西蘭旅遊，卻沒想到在出發前兩天摔車，傷勢雖然都是皮肉傷居多，但出國前醫生擔心會有腦震盪與氣胸，特別叮嚀她要多休息，所以整趟旅行她只能坐車休息，無法跟朋友一起蹦蹦跳跳。」

由於摔車太嚴重，前三天有點失憶，但後來服了藥之後狀況已經好轉許多，醫生有說，「若沒有嚴重頭暈到想吐、或是頭痛，應該就不會有腦震盪問題。」只是下巴縫了8針，當下林彥君擔心毀容，還再三拜託醫生要把傷口縫細一點。經紀人透露，傷口已於昨天拆線，拆線後得靠人工皮癒合傷口。而最嚴重的手肘、臀股傷口復原比較慢，右邊胸部以下的肋骨肌肉也因嚴重拉傷，尚需要花一段時間，才有辦法完全復原。

而林彥君也在今天發文告知粉絲，並Po上受傷照，照片中可以明顯看出她臉部傷勢嚴重，令人感到不捨。

林彥君Po文全文如下

出國前一次的貓空騎乘，

下坡路段遇到轉彎，

覺得自己快剎不住，

太緊急剎車以致於把輪胎鎖死，

撇輪摔車，

有片段的失憶和腦震盪，

記不得自己怎麼摔的把臉摔成這樣，

但我記得我有囑咐醫生把我縫得漂亮一點，

我靠臉吃飯！

同行的朋友被我嚇死了，

有的甚至目前還有騎車恐懼症不敢再騎。

我謝謝那些患難見真情的家人和朋友，

第一時間都來慰問和幫我禱告，

陪我看醫生，

要幫我燉湯，

還有送藥告訴我各種偏方傷口能好得漂亮，

我可以任性的執使我的小老弟，

媽媽並沒有告訴我以後不要再騎車了，

她說從小到大她就是以我這個女兒為榮，

至於我⋯⋯

常常在想一件事，

如果給予的是上帝，

收取的也是上帝，

哪一天祂把給我的祝福收回去，

可能是能力，聰明才智，美貌，才華，

我是不是還能感謝讚美主？

出事後我還是照原本的行程出國來紐西蘭玩，

我有經過醫生審慎的檢查和評估，

該怎麼因應突發狀況都有仔細詢問醫生，

果然來是對的，

紐西蘭好山好水，

空氣清新，

真的很適合療傷，

朋友都說我是生化人好得很快，

我每天起床都期待看自己臉上的變化，

路途中我們去看了海獅，

有可能是海獅，海狗，還海豹，

看了很多個已分不清誰是誰，

有可能牠們其實都是老鼠，

遠遠看確實就是一窩的米奇冒斯，

牠們沒有腳，

但卻靠著身體或尾巴的扭動，

可以爬到我都爬不上去的岩石上曬太陽，

超不可思議，

但我看著牠們卻覺得好痛！

是在痛什麼？

上帝對牠們的創造就是這樣，

牠們也不覺得自己少了一雙腳很可憐，

而且因為沒有了那雙腳，

牠們發展出靠身體其他的部位，

還是可以爬上這麼高的岩石！

只有人類才會覺得自己少了什麼，

忘了自己擁有什麼⋯⋯

摔車了以後，

我意外的鎮定，

不知哪來的自信，

我覺得自己一定會好，

我謝謝上帝讓我經歷這一切，

以後我更知道要怎麼煞車，

不能單煞要雙煞，

不能煞死要點煞，

或許這樣的意外讓我更小心，

防止以後有更大的災難！

謝謝上帝讓我知道受傷人的心情，

以後我更能夠同理心的幫助病痛的人，

希望我正在生病的朋友，

可以看到這篇文章被我鼓勵，

對生命有盼望！

在飛機上剛好看了一部片，

奇蹟男孩，

男孩患有下頷骨顱面發育不全症，

所以長得跟別人不一樣，

裡面媽媽講了一句話鼓勵小孩，

她說，

每個人臉上都有記號，

一條皺紋也是，

這些都是記錄我們人生軌跡的地圖！

而且我以為我會像鐘樓怪人一樣，

走在路上大家會用異樣的眼光看我，

不，

反而老外都帶著一抹微笑，

似乎正鼓勵著我，

希望我快點好起來，

不然就是我紅到紐西蘭了我不知道！

(中時)