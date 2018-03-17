大數據用途遭扭曲 常客比較貴反遭坑殺

2018年03月17日 20:52 中時電子報 喻華德

據上海《晨報》15日報導，有網友爆料在線上旅遊平臺預訂旅館時，發現平臺的價格遠高於旅館臨櫃價格，而且他的高級會員帳號顯示的價格遠高於朋友的普通會員價格，從而引發了是否被網路公司利用數據「坑殺常客」的疑問。

此話題一提出，就引發了眾多網友的共鳴，引得眾人紛紛吐槽自身遭遇。

數據「坑殺常客」的觸手，早已延伸到了我們生活的各方面，衣食住行、吃喝玩樂，可謂無所不包。針對網友提到的數據「坑殺常客」遭遇，晨報記者以訂旅館和買電影票兩個項目進行實測。結果，部分網路平臺在提供預訂旅館和出售電影票服務時，確實存在明顯的「坑殺常客」現象。同時網友敘述，數據「坑殺常客」的模式遠不止於此。更有經濟學專家指出，值得消費者重視的，是網路商家利用數據實現的「價格歧視」。

［記者實測］訂旅館─帳號便宜人民幣63元（新臺幣290元）。

在訂旅館實測，晨報記者選擇線上旅行平臺A（以下稱A平臺）作為測評物件，並使用了兩個會員等級不同的帳號作為對比項目。一個帳號是使用時間超過3年的帳號（以下稱「老帳號」）；另一個是新註冊的帳號（以下稱「新帳號」）。這兩個帳號各持有相同的平臺抵用券5張，其有效期、使用說明及範圍都相同。同時，預訂過程中，A平臺並未推出專門針對新人的優惠活動。

晨報記者用兩個帳號同時在A平臺上預訂了上海五角場凱悅旅館，入住時間皆為3月15日。結果，老帳號中的幾個房型價格都高於新帳號。以「嘉賓軒客房」房型為例，老帳號的價格為人民幣1,660元（新臺幣7,634元）起，而新帳號顯示的價格為人民幣1,597元(新臺幣7,345)起。住宿費明細顯示，業者給老帳號的最低價格為人民幣1,795元(新臺幣8,255元)，同時可參與離店後獲得人民幣135元（新臺幣620元）現金回饋的活動，老帳戶最終需花費人民幣1,660元（新臺幣7,634元）。而商家給新帳戶的最低價格為人民幣1,667元（新臺幣7,667元），同時可使用人民幣80元(新臺幣368元)抵用劵，新帳戶最終需花費人民幣1,597元（新臺幣7,345元）。

隨後，晨報記者通過A平臺，選擇了多家不同等級的旅館進行驗證，發現上述情況並非個案。驗證結果均表明，在所預訂旅館、入住時間和房型都相同的條件下，老帳號都要比新帳戶花更多錢。晨報記者還對另一個線上旅遊平臺B（以下稱「B平臺」）進行測試，同樣使用了一個白金會員帳號和一個普通會員帳號作為對照。結果在其它條件均相同的情況下，白金會員的價格比普通會員多20到50元（新臺幣92至230元）不等。

買電影票：新帳號比老帳號低人民幣5.1元（新臺幣24元）

在買電影票上，晨報記者選擇線上票務銷售平臺C（以下稱「C平臺」），並使用了三個會員等級不同的帳號作為對照。一個帳號是C平臺上最高級的黑鑽會員，在該平臺上有54次購票記錄（以下稱「黑鑽帳號」）；一個帳號是最低一級的青銅會員，僅有8次購票記錄（以下稱「青銅帳號」）；還有一個是剛註冊的小白帳號，在該平臺上沒有任何購票記錄（以下稱「小白帳號」）。

晨報記者用這三個帳號在C 平臺上購買電影票後發現，同一電影院、同一場次放映的同一部電影，黑鑽帳號、青銅帳號和小白帳號三者顯示的價格依序下降。3月13日SFC上海影城放映的13:55場次的《黑豹》為例，黑鑽帳號的價格為人民幣61元（新臺幣280元），青銅帳號為人民幣57.9元（新臺幣226元），小白帳號則為人民幣55.9元（新臺幣257元）。黑鑽帳號的價格比小白帳號足足多了人民幣5元（新臺幣23元）有餘。

同時，青銅帳號和小白帳號的價格均標識「特惠」字樣，黑鑽帳號並未標示，而且C平臺也未解釋這一「特惠」政策適用於哪類用戶。由此可見，訂旅館和買電影票中的數據「坑殺常客」主要顯現在，對於同一件商品，平臺提供給老用戶的價格反而比新用戶高。

［記者走訪］訂機票─判定用戶急需就會提價格

此外，網友吐槽被「坑殺常客」較多的情況還有「預訂機票」和用叫車軟體叫車。而且在這後兩項中，網友表示還遇到了不一樣的「坑殺常客」模式。

在針對預訂機票被「坑殺常客」的討論中，陳先生告訴晨報記者，他因為工作需要經常購買機票，是B平臺最高級的鑽石會員，而他的夫人只是普通會員。一次偶然的機會，他發現同一時間的同一航班，用他夫人的帳戶預訂要比用他自己的帳戶便宜幾百元，他才意識到自己可能被「坑殺常客」了。

李先生則提供了數據「坑殺常客」的另一種模式。據他介紹，去年8月，他在A平臺上預訂從福州飛往昆明的機票。最開始流覽時，心儀航班的價格都在人民幣900元到人民幣1000元（新臺幣4,139至4,599元）之間。

第一次確認訂單後，他因付款失敗而取消訂單。等到他再次更新頁面時，心儀航班的價格一下子就上漲了很多。因為擔心價格會越來越高，李先生重新送出了一個訂單並馬上完成付款。最後他以人民幣1,125元（新臺幣5,174元）的純票價格買下了機票，比第一次訂單的價格高出人民幣200元（新臺幣920元）。但等他付款完再去更新頁面時，發現心儀航班的價格又回到了最初的價格。

李先生懷疑，當一個用戶經常查詢一個航線的機票，或送出過某個航班的訂單但未付款成功後，平臺就會判定為用戶急需，並提高價格。他進一步表示，類似的情況出現過不止一次。

對訂網路預約計程車（簡稱網約車）─固定線路用戶報價高

在針對用叫車軟體被「坑殺常客」的討論中，王女士表示，她在上海生活，經常會使用叫車軟體D（以下稱「D平臺」），坐普通型的快車從飛龍飯店（倉場店）到嘉定北地鐵站，這個固定路線已經持續了一年多。

在這一年多的時間裡，王女士發現自己的車費在不斷上漲。最開始，她以為是由於D平臺的整體資費在上漲，直到有一次她和先生同時用各自的帳號叫車，她才發現她先生的車費要比她的低。之後就這條路線，他們驗證多次，在同一時間、雙方都不使用優惠券的情況下，她先生的價格都比她低。據她介紹，差距最大的一次是在某天的下午3點多，她的車費是人民幣16.6元（新臺幣76元），她先生的是人民幣14.8元（68元）。

晨報記者檢索發現，在數據「坑殺常客」的相關微博評論區中，多名網友講述了和王女士類似的遭遇。

［業內說法］

「完全差別定價」反映商家壟斷性

在針對網路公司利用數據「坑殺常客」的討論中，有網友指出，數據在賣方手中成了「恐怖的技術工具」，因為它幫助商家實現了經濟學上很難實現的「完全差別定價」。

一位網友指出，「利用數據，對每個人的消費能力進行評估，把價格卡在每個人剛開始敏感的點上，最大化壓榨每一個消費者。」天津財經大學經濟學教授叢屹對這種說法表示認同，他認為，網路商家利用數據坑殺熟客這個現象，基本吻合完全差別定價的特徵。

完全差別定價，指的是「商家有能力對每一個消費者制定一個量身定做的價格」。實質就是，商家在摸清消費者的消費習慣後，掌握了消費者「願意承受的價格，最終盡可能地侵佔每個消費者的全部消費剩餘」。

叢屹表示，可以說，是數據技術説明網路公司實現了完全差別定價。因為完全差別定價原本多適用於「俱樂部財」，比如美容院、高爾夫俱樂部之類。「美容院給你做過一次檢測後，會告訴你需要哪些產品，然後通過你的回應試探出你的消費能力，最後給出的所謂的定製套餐其實只是一個噱頭，實際就是單獨給你一個定價，完全侵佔你的消費剩餘，這就是生活中的完全差別定價。」他指出，這種情況原本只能應用於俱樂部性質的小群體，商家很難把完全差別定價擴展到其他民眾，因為「識別成本」會很高。

而網路公司通過數據技術，就可以對廣大的用戶實現完全差別定價。網路商家識別了用戶的消費習慣、付款意圖後，他們針對每個用戶製定的價格，能夠做到「讓用戶覺察不出異樣，但其實已經高於原有的價格」。

叢屹進一步表示，這絕非好的趨勢，因為完全差別定價反映出的實際上是商家的壟斷性。商家是利用消費者對其的信任，乃至依賴，對消費者實行了一種差別定價，本質上是對消費者權益的侵害。「嚴格來說，商家的這種行為是違背《反壟斷法》的。」

規避「坑殺常客」目前只能貨比三家

叢屹指出，消費者如果想要規避這種數據「坑殺熟客」，方法也很簡單，就是回歸到傳統的貨比三家。「因為商家就是利用了消費者對他的依賴，消費者對商家越依賴，商家就越容易實現對消費者的資訊鎖定，但其實消費者是很容易打破這種依賴的。」

叢屹也有些無奈地表示，原本網路產品是給我們帶來便利的，我們選擇這個產品，是為了擺脫貨比三家這種「菜市場習慣」，但最後還是不得不回歸這種傳統做法。

數據何以成為網路商家手中宰割消費者的利刃？在有18年網路資訊工程工作經驗的高級工程師張馳斌看來，因為網路與人們生活的緊密連結，現在只要人們的行為涉及網路，個人資訊就會無可避免地被數據所收集。他指出，數據其實是個寬泛的概念。「比如你在某個網站流覽，這個網站的後臺就會對你的所有行為進行記錄收集。即使你沒有註冊會員，後臺也會主動給你生成一個專屬的身份代碼。」

張馳斌進一步表示，主動收集使用者資料只是數據的一個小功能。通過後臺的條件設定，系統還可以有條件地對資料進行分析，並有針對性地進行「服務」。

對於網路公司會對不同會員等級的用戶進行差別定價的行為，張馳斌分析稱，這是公司後臺對使用者資料進行了有條件的差別對待，屬於公司的有意行為。

至於要如何去加強這方面的監管，張馳斌表示，這需要國家層面對數據進行更細緻的立法。「比如公司的數據需要進行維護和修改時，需要向協力廠商提出申請，由協力廠商判斷是否在合法範圍內，並在協力廠商的監管下進行操作。」

(中時電子報)