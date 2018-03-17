水泥封屍案》狠嫂殺紅眼 小姑哭求「原諒我」仍照砸

新北市新莊區驚傳水泥封屍慘案，警方17日傍晚6時許以殺人罪將凶嫌張女（中）移送新北地檢署偵辦，警方透露，張女不顧葉女求饒「原諒我」，仍殺紅眼沒停手。(中央社)

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葉姓女子遭到大嫂張女殺害身亡。(圖/中天)

張姓女子一家4口借住在葉姓小姑家，張女因姑嫂2人長期不合，憤下狠手殺死小姑，又以水泥砌塚封屍，張女落網17日晚上6時許，依殺人罪嫌移送往新北地檢署複訊，面對大批守候的媒體追問，張女始終低頭不發一語。但警方透露，張女在偵訊時表示，以啞鈴痛擊葉女頭部時，葉還曾求饒哭喊「原諒我」，但當時張女已經殺紅了眼，根本就停不下手。

警方初步調查，38歲的張女擔任清潔工，與丈夫葉男結婚逾10年，育有2名孩子，由於家中經濟並不寬裕，2人便搬回老家借住。警方指出，該棟房子雖為葉男父母所購，但貸款卻多由葉女負責，且產權也登記在葉女名下，在張女一家搬入借住後，姑嫂2人長期不合，甚至多次發生爭吵，張女還揚言要將葉女趕出家門，葉女則是多次打電話到嫂嫂高雄娘家告狀，2人嫌隙因此更深，最終埋下殺機。

13日上午，姑嫂2人又再度發生爭吵，張女一時難忍怒氣，順手抄起一旁啞鈴朝葉女頭部猛砸，待其昏厥後又拖往浴室「溺殺」；張女眼見自己已殺害小姑，但神情卻相當冷靜，分3天前往3處不同生活百貨購買共約30公斤的水泥，模仿電影情節在小姑房間中砌起水泥墓塚，將其遺體層層掩蓋封屍。

張女落網後，於17日晚間6時許移送往新北地檢署複訊，大批媒體守候在警局外，一見張女頭戴安全帽步出大門後，立即上前追問「是因為小姑告狀所以才殺她嗎？」、「事發至今有沒有感到後悔？」張女則是充耳不聞，靜靜低頭離去，並未多作回應。

但警方卻表示，偵訊期間張女曾坦言，過去雖曾有多次與小姑發生肢體衝突，但雙方態度卻都相當強硬、互不退讓，13日當天自己舉起啞鈴朝小姑頭部一砸後，葉女登時感到恐懼，連忙癱軟在地不斷哀聲求饒「原諒我…原諒我…」，但當時她已經殺紅了眼，根本就停不下來，又以啞鈴再朝其頭部猛砸數下，直到她昏厥倒地，一動也不動。

(中時電子報)

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