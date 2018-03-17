2500人參加北觀處聯合淨灘　清出8公噸垃圾

2018年03月17日 22:33 中時 葉書宏

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

2500名民眾參加淨灘活動，清出8公噸垃圾。（葉書宏翻攝）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處對於倡導風景區之環境保護，及推動淨灘淨山活動不遺餘力，配合今年為「海灣旅遊年」及「旅遊安全週」之宣導活動，今（17日），在石門白沙灣、麟山鼻、風箏公園、老梅綠石槽、金山新金山海灘、外木山汫水澳、觀音山硬漢嶺步道等7處，舉辦「2018海灣旅遊年北海岸與觀音山聯合淨灘、淨山活動」暨「白沙灣自然中心」揭牌儀式。

活動結合相關機關學校觀光產業、公益團體等組隊與海巡第二一大隊、海巡第八大隊、新北市環保局、金山區公所、石門區公所、萬里區公所、三芝區公所、基隆市政府、基隆市環保局等相關單位共同推動，呂立法委員孫綾、黃國昌立委國會辦公室郭慶霖主任及羅致政立委國會辦公室楊建邦主任均親自到場為活動勉勵，北觀處並將持續營造安全旅遊環境，加強旅遊安全稽查，完善觀光景點安全設施，共同為遊憩活動之安全與環境清潔努力。

另獲得環保署環境教育認證的「白沙灣自然中心」，由交通部觀光局長周永暉代表及與會貴賓進行「白沙灣自然中心」揭牌，隨後邀集各與會貴賓及淨灘民眾舉行淨灘及旅遊安全宣誓，為環境教育拋磚引玉，同時7處聯合舉辦「2018海灣旅遊年北海岸與觀音山聯合淨灘、淨山活動」。

周永暉表示，北觀處擁有48公里優美海岸，常因颱風或海流的關係岸邊堆積大量海漂物，北觀處首創我愛淨灘由101年3000人次至106年已增加至3萬多人次，六年來民間自主報名已超過公辦次數，促使更多民眾為熱心公益付出，並於107年1月取得以沙灘海岸場域資源特色之環保署環境教育設施場所認證「白沙灣自然中心」，期望透過淨灘體驗活動，海洋特色課程與解說，促進大眾了解與關懷支持並參與海洋保育及環境改善活動。

淨灘活動，總計參與者逾2500名，其中有68個團體約2200名，另個人報名約300餘名，觀音山活動區有北投扶輪社帶日本川東扶輪社一同參與淨山，表現出淨灘、淨山活動不分國籍、國際間全民培養灌輸環保觀念；本次淨灘主要對象以人工海漂物為主，在約60分鐘的活動期間，清出人工漂流物約8公噸，初步分析以廢棄物為主，如浮球、漁具、塑膠袋等，占了60％、其次為寶特瓶等。

北觀處表示，淨灘與淨山目的除了還原大自然原本乾淨的自然景觀外，在教育意義上，促進普羅大眾的環境意識，了解自然環境日益惡化程度，反思自身不良的生活習慣在日常生活中製造這麼多垃圾是如何地為大自然帶來那麼多負面的影響，強化環境教育讓淨灘不是一次性的活動，而是可以延伸到生活中的行動，鼓舞大家只要有心就可以促成正面的環境改變。環境教育改變之路雖然漫長，唯透過淨灘課程及活動，期盼發揮拋磚引玉的作用喚起社會大眾對「保護地球，人人有責」的使命感。

(中時)