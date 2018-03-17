GLAY不忘小巨蛋條款「我們沒跳喔！」

日本搖滾天團GLAY主唱TERU登場就高喊「一起唱！」（盧禕祺攝）

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時報周刊
溫博鈞
GLAY以親和魅力與表演實力征服粉絲。（盧禕祺攝）
GLAY主唱TERU苦練中文，誠意感動全場觀眾。（盧禕祺攝）

「日本搖滾天團」GLAY 2018年的首場演唱會就獻給台北，17日攻進台北小巨蛋，除演唱新專輯歌曲，也帶來經典名曲。三度來台開唱的GLAY，場地越唱越大，票房賣破九成，主唱TERU苦練中文感謝歌迷一路相挺。

主唱TERU登場一開頭就高喊「一起唱！」，立刻讓全場沸騰，觀眾全體起身一齊揮動雙手，場面壯觀。大型螢幕並打上中文歌詞，不僅有粉絲一邊跟著唱，甚至有觀眾才第1首歌已聽到熱淚盈眶，用掛在肩上的毛巾拭淚。TERU語帶興奮地說「台灣的朋友們好久不見，好想你們啊！」又大聲問觀眾「開心嗎？」全場興奮回答「開心！」

TERU一字字認真地說了一長串的中文：「睽違5年！大家好嗎？去年受邀參加金曲獎演出時就是站在這個舞台，今天又能站在這裡真的覺得很幸福！真的很感謝所有的歌迷還有辛苦的工作人員們！」原來他前晚在晚飯席間，不斷地一字一句念給工作人員聽，相當認真。

另外，五月天擔任本場嘉賓，兩天團難得的合作讓全場氣氛沸騰。演唱會最後在輕快的〈Im in Love〉一曲全場觀眾齊唱中的溫馨氣氛中圓滿結束。TERU離場前大喊「謝謝台灣！」後又竟加上一句「今天我們沒跳喔！」，強調遵守了演出振動分貝不超過63分貝規定，全場大笑鼓掌歡呼。

(時報周刊)

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