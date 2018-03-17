福德正神聖誕 朱立倫參拜祈求國泰民安

明天是農曆2月2日福德正神聖誕，市長朱立倫今（17）日特別前往中和烘爐地南山福德宮、板橋埔墘福德宮及深丘福德宮參拜祝壽。（葉書宏翻攝）

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明天是農曆2月2日福德正神聖誕，市長朱立倫今（17）日特別前往中和烘爐地南山福德宮、板橋埔墘福德宮及深丘福德宮參拜祝壽。（葉書宏翻攝）
明天是農曆2月2日福德正神聖誕，市長朱立倫今（17）日特別前往中和烘爐地南山福德宮、板橋埔墘福德宮及深丘福德宮參拜祝壽。（葉書宏翻攝）

明天是農曆2月2日福德正神聖誕，市長朱立倫今（17）日特別前往中和烘爐地南山福德宮、板橋埔墘福德宮及深丘福德宮參拜祝壽，除了感謝各宮廟為地方貢獻，也祈求國泰民安、市政推動順利。

適逢假日，一早3間福德宮已擠滿祝壽信眾，朱立倫沿路親切地向前來上香的民眾問好，祝福大家身體健康、平安快樂，也希望在福德正神的庇佑下，市民都能安居樂業，平安、順利、賺大錢！

民政局長江俊霆表示，福德正神是天界里長伯、地方守護神，也是普羅大眾最常接觸的神明，新北市主、副祀福德正神宮廟高達412間，高居諸神第一名，每年福德正神聖誕，各宮廟都有熱鬧的慶祝活動，邀請信眾一起參與。

像是烘爐地南山福德宮就準備了30000份內裝2元的小紅包發送給信眾，以2台語諧音，代表「帶利回家」；並從今日上午10時到明(18)日下午4時不斷食提供素粥、素米粉讓信眾吃平安，還有1200份紅龜讓信眾乞龜，只要向土地公擲筊1個聖筊，就能隨喜功德將紅龜帶回家保平安。

南山福德宮總幹事游輝文表示，正值櫻花季，南山福德宮後山櫻花盛開美不勝收，民眾參拜之餘也可到後山走走賞花。另為疏解參拜人潮，廟方也提供接駁車服務，歡迎民眾多加利用，避免交通擁塞。

此外，板橋深丘福徳宮除今、明2日都提供平安圓讓信眾吃甜甜、保平安外，由數千個綠豆凸所疊成重達288公斤的平安龜，也會在明日下午免費發放， 18日起連續3天下午2:30，還有明華園賢字團歌仔戲的精彩演出，大家千萬別錯過。

民政局表示，除了烘爐地南山福德宮、板橋深丘福德宮外，板橋埔墘福德宮送狀元糕、板橋北門福德宮及北極壇有祝壽謝神布袋戲、土城埤林廣福宮及中和中興福德宮可求發財金、淡水大庄福德廟府送壽桃、湯圓、豬腳麵線等，歡迎信眾前往祝壽祈福。

(中時)

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