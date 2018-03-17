SBL》不讓對手逆轉！金酒隊史首度勝率5成

本季第15勝即將到手，金酒板凳席早已提前慶祝。(中華籃協提供)

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中時電子報

眼見26分大幅領先優勢，竟被對手追到只差3分，幸好金酒及時穩住陣腳，加上台銀洋將賈西亞最後4分46秒犯滿畢業，金酒最終89比81力退台銀，本季第15勝(13敗)到手，除了與達欣並列第3，也是隊史首次單季勝率5成。

金酒第6季從米迪亞手上接手經營，隨後9季從未單季拿過15勝，最佳單季戰績是第7與第9季的14勝16敗，儘管本季還剩2場例行賽，金酒卻已創下隊史單季最佳戰績，甚至可能首次勝率過半，就看下周2戰結果而定。

「好像我們每次遇上金酒都這樣，每當給新人或替補上去磨練，就算擁有26分領先，也轉眼花光，我想日後全隊都須好好警惕，尤其是我，」金酒執行教練吳俊雄表示，「接下來我們當然還想排名向上，搶到季後賽最佳位置。」

畢竟金酒還沒嘗過季後賽第2輪滋味，往往都在季後賽首輪就告淘汰，如今只需保持第3或第4位置，金酒就可帶著1勝，備戰31日在桃園巨蛋舉行的季後賽首輪，吳俊雄表示，「我想現在我們沉穩多了，我有信心。」

台銀苦吞本季第18敗(10勝)，戰績跌到跟台啤並列第6，代表下周五晚上6點台銀遭遇台啤之戰，很可能成為本季最後1張季後賽誰屬的關鍵戰役，問到當前心情，台銀總教練韋陳明說：「當前我用最消極態度面對！」

「假如我們沒法打好，就算晉級季後賽，也是多打兩場比賽，接下來希望球員可在逆境中找出路，激勵自己繼續成長。」韋總說，陳侑昫雖拿生涯新高23分，卻無法幫助台銀演出逆轉勝，「我與全隊沒把防守做好。」

(中時電子報)

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