20歲小將飆4局好投 富邦悍將逆轉克桃猿

2018年03月17日 22:07 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將今(17日)熱身賽再戰Lamigo桃猿，以6比4逆轉勝，小將陳仕朋飆4局無失分好投，扮演贏球要角，富邦總教練葉君璋賽後談到陳仕朋，相當讚賞他的表現，葉總直言，「如果保持健康、維持現在的步調，加進一軍先發輪值的機會很大。」

20歲的陳仕朋前年從西苑高中畢業，選秀第二指名加入富邦，顯見球隊對他有高度期待。陳仕朋去年菜鳥年，大多在二軍度過，出賽8場、3先發、5後援，戰績0勝0敗、自責分率6.65；接近季末時，陳仕朋有在一軍先發1場對統一獅，該役僅投2局失5分吞敗。

富邦今對上猿隊，前5局0比4落後；陳仕朋6下登板後，完全鎖住猿隊打線，投4局僅被打2安、無失分，另有1K。陳仕朋止住失分，富邦打線也自第7局起展開反攻，打完8局追到1分差；接著9上，富邦再從猿隊「守護神」陳禹勳手中攻得3分逆轉，替陳仕朋打回熱身賽首勝。

陳仕朋有這樣的演出，葉總予以肯定，「陳仕朋上一場先發下雨沒投成，這場就有排讓他上去。他今天跟平常狀況差不多，沒特別用力，球速跟控球就有一定的水準。」葉總認為，陳仕朋個性穩定，不過去年有時太興奮，導致控球不穩，這場控球跟球速都有到位，進步不少。

葉總透露，目前本土先發有幾個人選，陳仕朋現狀況相對其他投手好，擠進一軍先發輪值的機會大，場數應會比去年來得多。對猿隊繳好投，陳仕朋說，今年春訓有特別在配球上下功夫，滑球雖還沒到位，不過越投越順，原本只設定投第6、第7局，最後一路投到比賽結束。

陳仕朋坦言，去年季末那場先發，場邊的球迷跟眼前的打者，讓他有點自信不足，這些經過春訓跟秋訓球隊學長們開導後，慢慢有調適好，今天就能投得很自然。有機會挺進先發，是陳仕朋春訓以來的目標，他自認今年狀況比過往好，也期望今天的狀況跟心態，能延續到開季。

(中時電子報)