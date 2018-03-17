戴資穎3局激戰7連勝陳雨菲 連兩年殺入全英決賽

2018年03月17日 22:38 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎17日在「小世界盃」全英公開賽力戰大陸新星陳雨菲，首局拿下後雖在次局遭遇亂流，兩度落後7分，但她還是展現韌性，讓對手大耗元氣才追平局數，決勝局一舉擊倒陳雨菲，以21比15、20比22、21比13勝出，連兩年挺進全英女單決賽。

戴資穎拿下生涯對陳雨菲的7連勝，距離全英2連霸只剩最後1步，她將與印度長人辛度vs.日本女將山口茜的勝方爭后。山口茜目前世界排名第2，也是小戴球后寶座的頭號威脅。

戴資穎過去對陳雨菲6戰全勝，但有3次打滿3局，也曾贏得很險。這回小戴開局迅速進入掌控節奏，先丟1分但立刻連拿4分，隨後不論重拍扣殺還是假動作第二時間出拍，都讓陳雨菲難以招架，最終以一記漂亮的躍起對角扣殺，在首局技術暫停取得11比6優勢。

首局後半陳雨菲逐漸回穩，小戴的節奏則稍微混亂，除了一次爬網球沒成功，運氣不佳，也有壓線球判斷錯誤的狀況，所幸小戴被追到14比12時，以一記漂亮小球阻斷對手連得4分的反攻，在15比14緊張時，小戴打出連續好球，包括連救對手兩次扣殺，反客為主扣殺得分，反倒是陳雨菲多次長球出界，被小戴以6比1強攻收下首局。

陳雨菲在首局後段就逐漸適應小戴的變換節奏，迫使小戴換邊後得在打出更有質量的擊球，才能給對手施壓，可惜失誤率也隨之增加，第2局雖曾追到5比7，但連兩次扣殺掛網就稍顯心急，繞頭擊球的出界率也偏高，兩度落後7分之多，

在7比14落後的情況下，小戴展現耐心多拍布局，伺機以翻腕與變換拍面的手法得分，追成14比16只差兩分。隨後陳雨菲猛攻取得20比16聽牌優勢，小戴神奇連救4個局點，追成20平，可惜隨後連失兩分，沒能直落2就收下勝利。

儘管拖入決勝局，但第2局後段小戴拒絕繳械，讓對手耗費體力才得以拿下，已替第3局打下絕佳基礎，拉出6比1漂亮開局，技術暫停時取得11比6優勢。換邊後來到小戴次局打得辛苦的一側，她穩紮穩打，還在全場最多的26拍對抽中耐心拿下分數，陳雨菲則氣力放盡，只能第7度於小戴拍下稱臣。

(中時電子報)