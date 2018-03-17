五月天站台 GLAY異常嗨

五月天與GLAY兩天團繼2001年後再度合體登台，別具意義。（盧禕祺攝）

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時報周刊
溫博鈞
GLAY有好友五月天助陣，顯得開心而興奮。（盧禕祺攝）
怪獸和TAKURO以互贈的琴飆彈經典作品〈誘惑〉撼動全場。（盧禕祺攝）

日本搖滾天團「GLAY」17日攻進台北小巨蛋，此次票房賣破九成，藝人艾怡良、「flumpool（凡人譜）」成員誠司也特別從日本飛來觀賞。

本次演出一大亮點嘉賓五月天出場時全場歡聲雷動，兩天團合唱GLAY主唱TERU為〈傷心的人別聽慢歌〉填日文詞的〈Dancin Dancin〉，是兩團首度在演唱會上合體演唱該曲，更是繼2001年五月天「你要去哪裡」演唱會後兩團再度合體，GLAY有好友助陣，顯得十分興奮。也有五月天粉絲表示：「一起表演很好，如果是中日文混唱一定也很棒。」

接著怪獸和TAKURO拿著互相贈送的琴，飆彈百萬金曲代表作〈誘惑〉，粉絲再度陷入狂熱。與五月天飆完歌後，TERU說：「五月天在5月19、20日將在武道館開唱能不能也找我去唱啊？讓我還今天人情。」怪獸回：「那當然！」TERU回答：「下回去開喝吧！」

TERU還說：「像這樣以演唱會為契機，日台歌迷互相交流是很棒的事，不過如果你們要喜歡阿信，我是會阻止的！」逗笑全場。結束完台北演唱會後，GLAY將在3月24日於香港亞洲國際博覽館舉辦演唱會。

(時報周刊)

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