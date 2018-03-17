鋼琴小天后王羽佳「戀愛中」 布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》流露真情

2018年03月17日 22:51 中時 趙靜瑜 、 姚志平

紐約愛樂與鋼琴小天后王羽佳合作布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》，雙方交融精采火花。(姚志平攝)

美國五大交響樂團之一的紐約愛樂今晚八度登台，與鋼琴小天后王羽佳合作布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》，百年樂團紐約愛樂在準音樂總監梵志登的帶領之下理性細膩，王羽佳力道十足，雙方交融精采火花。會後富邦金控董事長蔡明興致贈常玉「嬉戲的雙馬」瓷盤，感謝音樂家們的演出，氣氛溫馨熱烈。

昨晚音樂會現場座無虛席，雖然秋天才正式接掌音樂總監寶座，但紐約愛樂顯然已經完全服膺梵志登的指揮魔力，上半場王羽佳一身藍色長禮服出場就掌聲不斷，她與紐愛已經合作多年，雙方默契十足，詮釋布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》觸鍵暢快淋漓，情感濃烈，弱音也控制得宜，表達了布拉姆斯慕戀克拉拉的情感。下半場紐約愛樂則帶來拿手曲目史特拉汶斯基的《春之祭》，展現了紐約愛樂持續往當代音樂探索的先鋒地位。

在美國兩百多年的歷史中，紐約愛樂就有176年的歷史，幾乎等同於美國的古典音樂發展史，也是全球歷史最悠久的交響樂團之一，歷任音樂總監包括馬勒、托斯卡尼尼、伯恩斯坦、庫特馬舒等，都是音樂史上赫赫有名的音樂大師，展現樂團對於音樂的精準要求。

王羽佳接受訪問時表示，她有交往中的男友，也正在準備搬家，「最近的狀態非常喜歡布拉姆斯，因為他音樂中有非常厚重而博愛的感覺，我現在很喜歡這種狀態。」王羽佳表示，梵志登第一次和紐約愛樂合作就是和她合作，雙方合作默契很好，「他的音樂很有稜角，沒有到冷靜，很有自己的特色。」

梵志登則強調，王羽佳已經跟樂團有長期的合作關係，「她是非常出色的鋼琴演奏家。」梵志登說，紐約愛樂的成熟，受到無數大師的影響，在承接這個音樂總監職位的同時，「我認為更多的是我的歐洲傳統與樂團傳統的相互融合，這是一個相互學習，付出與收穫的過程，接任總監我當然自豪，但我也知道我一定要保持謙虛，付出更多的努力，才能把這個工作做好。」

梵志登說，「當我聆聽樂團演出的時候，我會知道，那些樂句的表現已經是紐愛的傳統，我就不會做任何改變。」梵志登表示，自從六年前首度合作，「我就愛上與紐約愛樂一起演出，我之前在茱莉亞音樂院念書，口袋一有錢就去聽紐愛演出，現在我即將接任音樂總監，就像是回到了家一樣。」

紐約愛樂交響樂團這次展開為期十天的亞洲巡演，除造訪包括北京、京都、東京及名古屋等重要城市外，也是在睽違四年之後再度旋風抵台。18日晚上還有一場演出，由勇源基金會贊助，曲目包括普羅高菲夫《C大調第三號鋼琴協奏曲，作品26》以及馬勒《升C小調第五號交響曲》，地點在台北國家音樂廳。

(中時)