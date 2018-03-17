《帯我去月球》在大阪亞洲國際影展獲獎

2018年03月17日 23:00 中時 黃菁菁

第13屆大阪亞洲國際影展17日在大阪頒獎閉幕，台灣導演謝駿毅的《帯我去月球》一片獲頒ABC獎。（取自大阪亞洲國際影展官方推特）

第13屆大阪亞洲國際影展17日在大阪頒獎閉幕，台灣導演謝駿毅的《帯我去月球》一片獲頒ABC獎。

大阪亞洲國際影展自3月9日起在大阪舉辦。我駐日代表處台灣文化中心為促進台日電影文化交流，時隔1年再次與大阪映像文化振興事業實行委員會合作舉辦「台灣電影特集」，選出6部台灣新片參展。

台灣參展作品包括今年獲得金馬獎最佳劇情片及最佳女主角等獎項的《血觀音》、《帯我去月球》、《亮亮與噴子》、《紫色紐約》、《川流之島》及《狗狗傷心誌》。

其中由謝駿毅執導，宋芸樺、劉以豪主演的《帶我去月球》在競賽片中脫穎而出，獲頒ABC獎。

此片是以已故歌手張雨生的經典歌曲《帶我去月球》為靈感的青春浪漫懷舊電影。

ABC獎是「朝日放送」創設的贊助商獎，是從參賽的亞洲新片中，選出最優秀且具娛樂性的作品，頒贈副獎100萬日圓獎金，影片將可在朝日電視台播放。

本屆的最大獎「最優秀作品獎」由香港導演趙祟基執導的新電影《中英街1號》奪得。此片乃描寫香港發生於1967年的「六七暴動」，是一個對後世影響極大的左派運動。

(中時)