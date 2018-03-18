《全球星期人物》賈伯斯認定的「接班人」 高顏值小公主伊芙

2018年03月18日 08:11 中時電子報 李靖棠

蘋果（APPLE）與皮克斯動畫（Pixar Animation）創辦人、更讓蘋果產品成為全球熱銷商品的主要推手賈伯斯（Steven Paul Jobs），於2011年因癌症逝世後，留下大批遺產與股票，交由其遺孀勞倫（Laurene Powell Jobs）與子女繼承。其中他最小的女兒伊芙（Eve Jobs），隨著年歲增長，不僅在馬術比賽中有亮眼表現，也因為亮麗外型成為網紅名人。曾被父親生前開玩笑稱呼為「蘋果企業未來接班人」的伊芙，有望與其父母一樣，成為全球著名的名人。

出生於1998年的伊芙，是賈伯斯與勞倫的心肝寶貝，根據他生前的談話，伊芙是個可愛的搗蛋鬼，很懂得如何跟賈伯斯相處。從小會在父親忙於工作而少見面時，一本正經地打給父親的助手，要求把自己排進父親的行程裡。賈伯斯在個人自傳中以「意志堅強、活力四射」8個字形容這個小女兒的性格。

蘋果公司創辦人賈伯斯（圖右）生前少數與妻子勞倫（圖左）於公開場合的合照。（圖/美聯社）

The one and only, Sandor Eve Jobs（@evecjobs）分享的貼文 於 PST 2016 年 3月 月 7 日 3:42 下午 張貼

與其他富家子弟一樣，從小也被訓練學習馬術，但好強的伊芙卻不僅將馬術視為社交手段，更全心投入訓練，成為一名專業的馬術選手，曾在許多賽場上拿下獎牌。申請大學時，獲得加州兩大名校- 史丹佛大學（Stanford）和加州大學洛杉磯分校（UCLA）的錄取通知書，最終選擇了父母親相遇相戀之地- 史丹佛大學就讀。不過，伊芙入學前選擇了一年休學期（Gap year），專心投入訓練，在母親大力贊助與鼓勵之下，成功被場地障礙賽名人堂提名為「月度最佳騎手」。

It was a sparkly NYE 🍾✨ Eve Jobs（@evecjobs）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 1 日 1:54 下午 張貼

Charleville 2nd in last nights GP🌟🍾 Eve Jobs（@evecjobs）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 15 日 9:02 上午 張貼

從伊芙的社群帳號中，能發現她與曾蟬聯多年全球首富的比爾蓋茲（Bill Gates）掌上明珠、珍妮佛蓋茲（Jennifer Katharine Gates）是校友兼好朋友，同樣就讀於史丹佛大學，父親也都是科技業呼風喚雨的掌門人，讓年紀相仿的兩人感情甚佳，都是馬術專業級的選手。伊芙也有一位交往多年的帥氣男友，目前就讀於邁阿密大學（University of Miami）商學院的墨西哥騎手歐亨尼奧（Eugenio Garza Perez），兩人經常在Instagram上秀恩愛，讓粉絲們好生羨慕。

Happy Mother's Day❤️ Eve Jobs（@evecjobs）分享的貼文 於 PDT 2014 年 5月 月 11 日 10:10 下午 張貼

父母親的光環與財富，成就了伊芙的前半生，但不願被限制與束縛的她，如今只想做好一名專業選手，並嘗試和母親一樣走出屬於自己的一條道路。賈伯斯生前為保護家人的隱私與安全，極力地將伊芙與妻子勞倫屏除於鎂光燈之外。也讓人好奇，想走自己路線的伊芙，未來發展會是怎樣？

(中時電子報)